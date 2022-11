Dynamophilie : Axele Fortin-Bélanger est championne

Axele Fortin-Bélanger effectuent ses premiers pas dans le domaine de la dynamophilie, mais voilà qu’elle s’impose déjà sur la scène provinciale. L’athlète de Notre-Dame-du-Portage a remporté une médaille d’or lors des plus récents championnats provinciaux qui avaient lieu Saint-Hyacinthe, le 28 octobre.

Moins d’un an après avoir entamé des entrainements spécialisés pour la dynamophilie, Axele Fortin-Bélanger a été couronnée championne provinciale chez les athlètes junior de moins de 84 kg. Un bel exploit sur lequel elle pourra continuer de bâtir.

«Je n’avais aucune attente pour la compétition. Je souhaitais bien faire, me dépasser et prendre de l’expérience. Jamais je n’aurais cru gagner», a-t-elle partagé, la semaine dernière.

Pour grimper sur la plus haute marche du podium, l’athlète a réussi des levées de 297 livres (135 kg) au squat, 374 livres (170 kg) au soulevé de terre et 143 livre (65 kg) au développé couché. Au total, elle a soulevé 814 livres, soit l’équivalent de 370 kg.

Tous ces résultats sont des records personnels en compétition, mais Axele Fortin-Bélanger ne cache pas être particulièrement fière de sa performance au soulevé de terre (aussi connu comme le deadlift). Elle estime avoir su profiter d’une excellente journée. Elle se sentait bien.

«Lors de la compétition, mes deux premiers levés ont été très faciles, alors on a continué. Je suis contente, puisque je crois que j’aurais même pu réussir un petit peu plus, alors c’est vraiment encourageant pour la suite.»

Axele Fortin-Bélanger s’était qualifiée pour les championnats provinciaux après avoir participé à sa toute première compétition, au Saguenay, en aout. Elle avait alors réussi le standard de 737 livres au total.

L’athlète de 22 ans raconte qu’elle a commencé la dynamophilie à l’hiver 2022. Passionnée par l’entrainement physique, déjà familière avec les mouvements, celle qui vient de terminer une formation en techniques policières a été encouragée par une amie à essayer la discipline avec son entraineur. Quelques mois plus tard, elle avait déjà remarqué une belle progression et se sentait prête à essayer la compétition.

«C’est très différent de l’entrainement en salle régulier, mais j’aime ça. C’est une nouvelle passion», a-t-elle confié. «J’adore être au gym, j’adore aller m’entrainer. J’ai envie de voir jusqu’où mon corps peut aller.»

Il faut dire qu’Axele Fortin-Bélanger a aussi un côté compétitif très fort, elle qui a fait de l’athlétisme et du moto trial – le sport familial – pendant plusieurs années. La gestion du stress, notamment au moment de performer, elle s’y connaît.

«Ce sont des sports individuels, alors je pense que l’expérience que j’ai m’a aidée. Je me sentais bien et j’ai pu me concentrer uniquement sur les mouvements et ce que j’avais à faire. Ça s’est bien déroulé, je suis contente.»

Notons qu’Axele Fortin-Bélanger a échappé de peu le standard de 383 kg total nécessaire pour une qualification au rendez-vous canadien. Ce n’était toutefois pas un objectif. Elle vise plutôt de poursuivre sa progression en vue d’une compétition en mars prochain, puis d’une qualification pour les championnats nationaux de 2024 l’an prochain.

L'ARGENT ET DES RECORDS POUR BLIER

Par ailleurs, le dynamophile originaire de Pohénégamook, Philippe Blier, s’est lui aussi dépassé lors des plus récents championnats provinciaux de dynamophilie. Dans une catégorie très relevée, celle des moins de 105 kg open, l’athlète a réussi quatre records personnels, en plus de terminer sur la 2e marche du podium.

Philippe Blier a complété des levées de 315kg (694 livres) au squat, 205 kg (452 livres) au développé couché, et 330 kg (727 livres) au soulevé de terre. Au total, il a compilé 850 kg (1 874 livres). Il s’agit d’un record là aussi d’un record personnel (30 kg).

L’athlète continuera maintenant l’entrainement afin de se préparer pour les Nationaux prévus en février à Vancouver.