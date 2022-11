Le centre récréatif de Témiscouata-sur-le-Lac ouvre ses portes

Le centre récréatif PGR de Témiscouata-sur-le-Lac, situé au 121, rue de l’Aréna a été inauguré, ce 1er novembre. Avec l’aréna Cascades qui a ouvert ses portes en septembre dernier, c’est un peu moins de 21,5 M $ qui ont été investis pour la concrétisation de ces deux projets. Le nouveau bâtiment comporte de nombreux attraits qui seront accessibles à la population témiscouataine dès le 7 novembre prochain.

C’est avec fierté et joie que le maire, Denis Blais a présenté les récentes infrastructures qui comportent, notamment, une salle multifonctionnelle, une tour d’observation extérieure de 23 mètres, des jeux d’eau chauffés, des jeux récréatifs, un simulateur de sports, un espace lounge pour des soirées conviviales, trois corridors de course et de marche ainsi qu’une salle d’entrainement avec vue sur le lac. «C’est un grand jour, il fait super beau, soulève M. Blais. Le positionnement du centre nous démontre toute la beauté de notre lac».

Rappelons que le centre récréatif PGR remplace l’aréna Jacques Dubé qui y prenait place auparavant. Pour conserver la mémoire du docteur, une plaque commémorative a été érigée à l’entrée et un processus a été enclenché pour changer le nom de la rue pour celui de M. Dubé. Un hommage a aussi été rendu à Claude Béchard, ancien politicien décédé en 2008. Une plaque figure aussi à son honneur, puis une exposition muséale sur les voies de circulation témiscouataines, dont la 185 sera mise en place sous peu.

Le maire croit que les deux nouvelles bâtisses profiteront à la communauté de 5 000 habitants et deviendra une fierté pour la région. «Ça va devenir un incontournable avec l’offre de loisirs attrayante, l’expérience unique proposée. Je suis convaincu des retombées positives que ça entrainera», soutient-il.

Il est heureux que les deux projets qu’ils qualifient de majeurs et d’ambitieux se concluent. Durant les cinq dernières années, il mentionne que la Ville a travaillé fort pour créer des infrastructures qui deviendront des emblèmes pour les citoyens et qui profiteront aussi aux touristes. Denis Blais en a profité pour remercier Dany Morin qui a permis la concrétisation de l’aréna et du centre récréatif. Il a aussi annoncé sa nomination à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac comme directeur exécutif aux infrastructures et aux projets. «On le garde avec nous!», a-t-il lancé tout sourire.

«On tourne une page hyper importante de notre municipalité. On est extrêmement fier d’avoir une infrastructure de cette qualité à proposer à nos citoyens, aux gens qui vont nous visiter», indique Denis Blais. Dans les prochaines années, les élus municipaux se pencheront sur l’aménagement extérieur du centre récréatif. Quelques idées ont déjà été avancées par le maire telles qu’une agora, un coin feu, une patinoire extérieure ou même une station de lavage de bateau pour contrer la moule zébrée sur le territoire.

En attendant la suite, la population de Témiscouata-sur-le-Lac est invitée à visiter le centre multigénérationnel dès mercredi et jeudi, puis à commencer à se l’approprier dès le 7 novembre. Des cartes citoyennes seront disponibles. Les habitants pourront s’informer sur le site web de la ville des forfaits à leur disposition pour profiter de toutes les commodités offertes par le nouveau bâtiment PGR.