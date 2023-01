Rétrospective 2022 : mai

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

De l’intérêt de France et des États-Unis pour l’église de Saint-Paul-de-la-Croix

Décidément, la vente de l’église de Saint-Paul-de-la-Croix avec l’aide d’un courtier immobilier n’a laissé personne indifférent et a été au cœur de plusieurs discussions, au Québec comme ailleurs. En quelques jours seulement, la Fabrique a reçu de nombreuses offres, dont certaines de France et des États-Unis.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/459529/de-linteret-de-france-et-des-etats-unis-pour-leglise-de-saint-paul-de-la-croix

Une saison historique pour les Sphinx

La saison 2021-2022 aura été mémorable à tous les points de vue pour le programme de hockey des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. L’équipe qui évolue dans la catégorie M15 Majeur a remporté cette fin de semaine les championnats provinciaux de la division 2, procurant au programme le 1er titre de son histoire.

https://www.infodimanche.com/actualites/sports/459714/une-saison-historique-pour-les-sphinx

Fermeture de la clinique médicale à Cacouna : «On espère avoir de la relève»

Le 29 avril, la Clinique médicale de Cacouna a annoncé qu’elle fermait ses portes, par le biais de sa page Facebook. «On a dû fermer nos portes parce qu’on avait plus de relève», a confié le propriétaire et médecin retraité, Daniel Goudreau. C’est un départ à la retraite anticipé par des raisons de santé de la dernière médecin en place qui est à l’origine de la décision, laissant plusieurs centaines de patients orphelins.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/459826/fermeture-de-la-clinique-medicale-a-cacouna-on-espere-avoir-de-la-releve

Catherine Morneau, «femme d’exception» des Mercuriades 2022

Le dynamisme, le leadership et l’engagement de la vice-présidente exécutive et directrice générale du Groupe Morneau, Catherine Morneau, ont été soulignés en grand dans le cadre du prestigieux concours Les Mercuriades 2022 tenu ce lundi 2 mai. La femme d’affaires a remporté un prix Mercure dans la catégorie «Relève – Femme d’exception».

https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/459838/catherine-morneau-femme-dexception-des-mercuriades-2022

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup amorce une réflexion sur l’avenir de son aréna

La mobilisation de la communauté de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup au cours des dernières semaines pour conserver le 3e secondaire à l’école des Vieux-Moulins a ouvert une brèche afin de discuter de l’avenir de l’aréna duBreton et de l’offre de loisirs de la Municipalité. Le bâtiment a besoin d’amour, mais sa future vocation devra être déterminée avant que des travaux ne soient entamés.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/459984/saint-hubert-de-riviere-du-loup-amorce-une-reflexion-sur-lavenir-de-son-arena

Saint-Antonin présente différents scénarios pour transformer son église

La Ville de Saint-Antonin a franchi un premier pas vers la transformation de son église en centre communautaire, le mardi 4 mai. Trois maquettes illustrant ce à quoi pourrait ressembler le futur bâtiment ont été présentées à la population.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/460050/saint-antonin-presente-differents-scenarios-pour-transformer-son-eglise

«On m’a arraché mon rêve des mains» - Leïla Beaudoin

Leïla Beaudoin a décidé de faire le saut dans la boxe professionnelle, puisque les portes lui permettant la poursuite de son rêve olympique lui ont été fermées en plein visage du côté amateur au printemps 2019. Une réalité qu’elle a toujours du mal à digérer aujourd’hui, bien qu’elle soit très heureuse et bien entourée dans sa carrière chez les pros.

https://www.infodimanche.com/actualites/sports/461101/on-ma-arrache-mon-reve-des-mains-leila-beaudoin

«Parlons littératie!», un projet rassembleur qui fera boule de neige

Au Bas-Saint-Laurent, comme ailleurs au Québec, des milliers de personnes sont aux prises avec différentes difficultés reliées à la lecture et à la compréhension de textes, de formulaires ou de prescriptions. Une réalité qu’il faut non seulement reconnaître et garder en tête, mais qui nécessite aussi une conscientisation auprès de toute personne qui travaille avec le public.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/461221/parlons-litteratie-un-projet-rassembleur-qui-fera-boule-de-neige

Entente confidentielle entre le parc éolien Nicolas-Riou et le Club Appalaches

Le documentaire «Boisbouscache, territoire sous influence» du réalisateur Jean-Claude Coulbois a remis au jour une entente confidentielle qui a été conclue entre le Club de pêche et de chasse Appalaches et le parc éolien Nicolas-Riou, permettant la réalisation des travaux de ce projet d’envergure, estimé à 500 M$.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/460045/entente-confidentielle-entre-le-parc-eolien-nicolas-riou-et-le-club-appalaches

Le territoire sous influence de Boisbouscache mis en lumière par un documentaire

Pendant quatre ans de 2017 à 2021, le réalisateur Jean-Claude Coulbois a marché de long en large sur le territoire non-organisé Lac-Boisbouscache, avec sa caméra. Son documentaire «Boisbouscache, territoire sous influence» s’intéresse à cette forêt publique de 150 kilomètres carrés disputée entre les membres du club de chasse et de pêche privé Appalaches, les citoyens de la région, la MRC des Basques et la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/460043/le-territoire-sous-influence-de-boisbouscache-mis-en-lumiere-par-un-documentaire

Le franglais, la nouvelle cible du scribe Benoît Dumais

Après deux initiatives visant la protection et la valorisation du français fructueuses, lesquelles ont même bénéficié d’un rayonnement national, l’enseignant de français et scribe du Cégep de Rivière-du-Loup, Benoît Dumais, récidive. Une nouvelle campagne, ciblant cette fois l’utilisation parfois «abusive» du franglais à l’oral, a été lancée le mardi 10 mai.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/461651/le-franglais-la-nouvelle-cible-du-scribe-benoit-dumais

Internet haute vitesse : serez-vous branchés?

Le combat aura été long, ardu et périlleux, mais il semblerait être sur le point d’être gagné au KRTB. D’ici la fin septembre 2022, la grande majorité des foyers des régions du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques devraient avoir accès à internet haute vitesse.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/461825/internet-haute-vitesse-serez-vous-branches

Crise du logement : «Solidarisons-nous»

Près d’une vingtaine de citoyens se sont rassemblés, le 25 mai de 10 h 30 à 13 h, à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Rivière-du-Loup afin d’en apprendre davantage sur leurs droits en tant que locataires. Des employés de la Ville, des conseillers et le maire, Mario Bastille, étaient aussi présents afin d’entendre les préoccupations des Louperivois concernant la question des logements.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/463216/crise-du-logement-solidarisons-nous