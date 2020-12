Rétrospective 2020, juillet (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Un chantier imposant au Stade de la Cité des Jeunes

L’immense chantier du Stade de la Cité des Jeunes s’est arrêté pour les deux semaines de la construction, le 17 juillet. Plus de deux mois après le début des travaux qui doteront les lieux d’une glace de taille olympique, force est de constater que l’endroit n’a plus le même cachet. Il reste même encore beaucoup à faire.

Patric Nadeau : créer sa chance

En se promenant sur la rue Lafontaine, à la Pointe, à l’extérieur de Rivière-du-Loup ou même dans le confort de son foyer, impossible de ne pas remarquer les œuvres de Patric Nadeau. Quand il n’est pas sur la route, il enjolive les réseaux sociaux avec ses photos de couchers de soleil et de paysages. Avec la pandémie, le photographe s’est créé une boutique en ligne afin de répondre à la demande d’impression de ses clichés à couper le souffle.

Des travaux de nuit dérangeants sur la rue Témiscouata

Travaux en pleine nuit depuis deux jours consécutifs, alarmes de recul des véhicules de chantier, va-et-vient constant, des citoyens de la rue Soucy et Alexandre, près des travaux de la rue Témiscouata à Rivière-du-Loup en ont assez de se faire déranger pendant leur sommeil en plein cœur du mois de juillet par de la machinerie lourde.

De nouveaux travaux à préparer sur le phare de l’île Verte

La Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs a récemment reçu la confirmation qu’elle bénéficiera d’une nouvelle subvention de 65 000 $ de Parcs Canada pour l’aider à la réalisation de travaux d’urgence sur son phare, le plus vieux du Saint-Laurent.

Fermeture du camp de jour de Saint-Arsène : la prudence prévaut

Deux jours après la fermeture préventive du camp de jour de Saint-Arsène, la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent indique que les responsables ont été vigilants et responsables dans leur gestion de la situation. Cinq enfants auraient ressenti des symptômes s’apparentant à un rhume et pouvant apparaitre en lien avec la COVID-19.

CH : Alex Belzile parmi les 16 attaquants choisis pour le voyage dans la «bulle»

L’organisation du Canadien de Montréal a fait connaître l’identité des joueurs qui ont été sélectionnés pour faire le voyage à Toronto dans le cadre de la relance des activités dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Le nom d’Alex Belzile, originaire de Saint-Éloi, faisait partie du lot.

Pour une route 132 plus sécuritaire et paisible à Notre-Dame-du-Portage

La route 132 à Notre-Dame-du-Portage, aussi appelée Route de la Montagne, est-elle dangereuse et mal adaptée à un mode de vie plus urbain? Des citoyens qui y habitent estiment que oui et souhaitent faire bouger les choses. Ils se mobilisent afin de demander au ministère des Transports du Québec d’y effectuer des modifications importantes.

Les résidents du Témiscouata auront accès au Nouveau-Brunswick dès le 1er aout

Les résidents de la MRC du Témiscouata seront autorisés à entrer au Nouveau-Brunswick dans le cadre d’excursions d’une journée, dès le 1er aout, a confirmé le premier ministre Blaine Higgs, le 30 juillet.

Direction la France pour Justine Pelletier

La pandémie de COVID-19 est source de nouvelles opportunités pour la joueuse de rugby louperivoise, Justine Pelletier. L’athlète s’est envolée à la fin du mois de juillet pour la France afin de continuer son développement avec les Lionnes du Stade Bordelais (Bordeaux), une équipe élite de première division.

L’ex-ministre, juriste et professeur Gérard Lebel est décédé

L’homme de droit louperivois et ex-ministre des Communications, l’honorable Gérard Lebel, est décédé à l’âge de 90 ans, le 15 juillet au CHUL de Québec. Il laisse derrière lui un héritage important par ses implications dans les domaines juridiques, politiques et communautaires. «Un homme très sage», se souvient Me Clément Massé, avocat à la retraite et ancien bâtonnier du Bas-Saint-Laurent.

