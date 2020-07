Un chantier imposant au Stade de la Cité des Jeunes 

L’immense chantier du Stade de la Cité des Jeunes s’est arrêté pour les deux semaines de la construction, ce vendredi 17 juillet. Plus de deux mois après le début des travaux, force est de constater que l’endroit n’a plus le même cachet, et ce, même s’il reste encore beaucoup à faire.

Démolition d’une partie des estrades et des chambres, retrait de l’amiante et de la peinture au plomb, nettoyage de l’enceinte à l’entrée… les travaux de réfection avancent rondement.

«Ça va très bien. Les travaux se déroulent très très bien», a commenté le directeur du Service technique et du développement durable à la Ville de Rivière-du-Loup, Gérald Tremblay, dans le cadre d’une visite médiatique organisée vendredi.

Cinq semaines ont été perdues en raison de la pandémie de la COVID-19 et elles seront reprises plus tard en 2021. Actuellement, la démolition est sur pause et elle sera complétée en aout. La reconstruction suivra au plus tard en septembre.

«On a enlevé une bonne partie de l’amiante. Toute la peinture au plomb été retirée également. La surface que vous voyez, ce sera la surface qui sera livrée. Des corrections seront effectuées au niveau du béton, mais la surface ne sera pas peinturée», a expliqué le gestionnaire.

«On a aussi démoli le dessous des estrades et nous avons nettoyé l’enceinte à l’entrée. Les chambres, tout ça, n’existent plus», a-t-il poursuivi. «Il reste actuellement la dalle à démolir. Il faudra aussi terminer le retrait de l’amiante. Un coup que ce sera fait, on repart en construction et c’est là qu’on voit apparaître les grands changements, les grandes modifications. C’est là que le projet prend forme.»

Gérald Tremblay assure que le chantier n’a pas offert de mauvaises surprises jusqu’ici. Des points d’interrogation sont soulevés envers l'état du roc sous la fameuse dalle, au niveau de la patinoire, mais la Ville reste positive.

«Les choses imprévisibles qui ont été découvertes jusqu'à présent, elles ne sont pas majeures. Si on reste comme ça, on aura un projet qui va respecter le budget.»

UN PROJET EXCEPTIONNEL

Si le Stade de la Cité des Jeunes est encore loin d’être complété, Gérald Tremblay imagine déjà le produit fini. «Ça va être quelque chose d’exceptionnel, quelque chose de très beau. En termes d’architecture, c’est un aréna qui est exceptionnel également avec les arches de bois. Reconstruire un aréna comme celui-ci aujourd’hui, ce serait impensable, les couts seraient faramineux», a-t-il souligné.

«De récupérer cette bâtisse-là, de la remettre au gout du jour, de reconstruire le système de réfrigération, d’améliorer les systèmes de drainage… ce sont des travaux majeurs à faire, mais démolir une structure comme celle-là [on ne pouvait pas faire ça].»