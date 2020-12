Rétrospective 2020, juin (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Des restaurateurs résilients, créatifs et passionnés

La nouvelle de la réouverture des restaurants autorisée le 15 juin a été accueillie sans surprise, mais avec enthousiasme par les restaurateurs de la région, eux qui étaient déjà au travail depuis quelque temps en vue de recevoir les clients, après une pause forcée d’environ trois mois. Sandra St-Jean, Lucianna Dubé, Mylen Ouellet, Pascal Gagnon, Kathy Dickner et Serge Lavoie ont réagi.

Réouverture des gyms et arénas, feu vert aux matchs

Bonne nouvelle pour les amateurs de conditionnement physique. Les installations sportives intérieures comme les gyms, les arénas, les piscines et les plateaux de gymnastique du Québec ont pu rouvrir le 22 juin, a confirmé le gouvernement du Québec. Cette nouvelle phase du déconfinement sportif comprenait également la réouverture des plages publiques et privées, de même que la possibilité de tenir des matchs pour les sports collectifs.

Services de garde : les milieux familiaux adoptent un mandat de grève à 82 %

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) a refusé à 82 % les offres finales et globales du ministère de la Famille pour le milieu familial régi et subventionné le 18 juin. Les membres de l’Alliance des intervenantes en milieu familial du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, qui comprend les secteurs de Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques, ont voté en faveur d’un mandat de grève générale illimitée qui sera déclenché le 21 septembre.

Spectaculaire incendie aux Tourbières Lambert

Un incendie majeur qui s’est déclenché à la Tourbière Lambert de Rivière-Ouelle a tenu en haleine les pompiers pendant plus d’une semaine. Le travail des services d’urgence était compliqué par une intense chaleur et de forts vents. La SOPFEU et ses avions-citernes ont été appelés en renfort. Ils se sont ravitaillés en eau au lac Saint-Pierre de Mont-Carmel, situé non loin.

Projet d’aréna et de centre communautaire : 672 personnes manifestent leur opposition

Les membres du conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac devront déclencher un processus référendaire s’ils souhaitent toujours aller de l’avant avec la construction d’un aréna à Cabano et d’un centre communautaire multifonctionnel à Notre-Dame-du-Lac. Au terme d’une longue consultation écrite, 672 citoyens ont demandé que le projet soit revu.

Autonomie alimentaire : en quête d’un sain équilibre

Info Dimanche a préparé dans son édition du 17 juin, un dossier intitulé «Cultiver son autonomie alimentaire». Il donne la parole entre autres à Julie Grant de Saint-Juste-du-Lac, Sébastien Rioux de Notre-Dame-des-Neiges et Richard Roy de Rivière-du-Loup, qui ont tous cultivé un jardin afin qu’il leur fournisse une partie de leur alimentation au quotidien. Ils partagent leur vision de ce qu’est l’autonomie alimentaire et leurs motivations.

Rivière-du-Loup transforme sa rue principale en espace festif pour la période estivale

La Ville de Rivière-du-Loup a donné le feu vert à une initiative d’Espace Centre-ville qui vise à créer un espace public dynamique en transformant les stationnements en trottoirs élargis et en réduisant à une seule voie la circulation sur une portion de la rue Lafontaine, soit entre les rues Amyot et Frontenac. En vigueur du 29 juin au 7 septembre, la Ville a investi plus de 25 000 $ dans le Laboratoire social et espère que les citoyens se réapproprieront le centre-ville après le confinement des derniers mois.

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite réinventer le quartier Saint-François

Favoriser le transport actif vers l’école, protéger les élèves, sécuriser l’intersection Fraserville-Pouliot-Saint-Paul de même que le secteur résidentiel…la Ville de Rivière-du-Loup a des projets ambitieux pour le quartier Saint-François d’ici 2023. Une vision qui a été présentée aux citoyens une première fois, le 25 juin en soirée.

Près de 2,5 M$ pour soutenir la formation chez Premier Tech

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, était à Rivière-du-Loup afin d’octroyer une aide financière de 2 477 112 $ à l’entreprise Premier Tech, le 30 juin. Cette somme permettra de former, à terme, tout près de 1 500 employés d’ici 2023.

Le conseil de Témiscouata-sur-le-Lac se prononce en faveur d’un référendum

Le 18 juin était la date limite du processus des personnes habiles à voter, et ce, relativement au règlement d’emprunt numéro 256-20 visant la construction d’un aréna et d’un centre communautaire récréatif. Suite au résultat obtenu, le conseil désire poursuivre sa démarche et, par conséquent, enclencher le processus référendaire ; les contribuables pourront alors se prononcer sur ce projet. Le résultat du processus confirme que 672 signatures des personnes habiles à voter ont été reçues. Le nombre de 417 signatures était requis afin de demander la tenue d’un scrutin référendaire.

