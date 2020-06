Le conseil de Témiscouata-sur-le-Lac se prononce en faveur d’un référendum

Le 18 juin dernier était la date limite du processus des personnes habiles à voter, et ce, relativement au règlement d’emprunt numéro 256-20 visant la construction d’un aréna et d’un centre communautaire récréatif. Suite au résultat obtenu, le conseil désire poursuivre sa démarche et, par conséquent, enclencher le processus référendaire ; les contribuables pourront alors se prononcer sur ce projet.

Le résultat du processus confirme que 672 signatures des personnes habiles à voter ont été reçues. Le nombre de 417 signatures était requis afin de demander la tenue d’un scrutin référendaire. Par la même occasion, la Ville désire également procéder à l’élection partielle du district 6 pour combler le poste vacant.

La date du référendum et de l’élection partielle n’est cependant pas encore déterminée. Éventuellement, de concert avec le ministère des Affaires municipales et le directeur général des élections du Québec, la Ville informera les citoyens des procédures à suivre dans le cadre du processus référendaire et de l’élection partielle à venir.

«Le conseil municipal entend la demande des citoyens suite au dépôt des signatures du registre. D’ici le processus référendaire prévu à l’automne, nous travaillerons assidûment à informer davantage les Témilacoises et les Témilacois sur ce projet attractif, mobilisant et intergénérationnel de même que sur les bénéfices qui en découleront pour la population des deux quartiers», souligne le maire Gaétan Ouellet.

La Ville rappelle quelques points saillants de ce projet, tel que déjà mentionné en séance du conseil municipal. Du projet total de 21,5 M$, près de 90 % des couts du projet, soit 19,3 M$ sont déjà prévus au financement de ce dernier. Il reste approximativement 2,2 M$ à combler, soit en commandites ou autres sources de financement. Ce montant de 2,2 M$ comprend 1,7 M $ pour d’éventuels imprévus lors de la réalisation du projet. L’impact sur le compte de taxes de la maison moyenne serait d’un maximum de 39 $/année.