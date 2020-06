Réouverture des gyms et arénas, feu vert aux matchs 

Bonne nouvelle pour les amateurs de conditionnement physique. Les installations sportives intérieures comme les gyms, les arénas, les piscines et les plateaux de gymnastique du Québec pourront rouvrir dès le 22 juin, a confirmé le gouvernement du Québec, mercredi. Cette nouvelle phase du déconfinement sportif comprend également la réouverture des plages publiques et privées, de même que la possibilité de tenir des matchs pour les sports collectifs.

L'annonce a été effectuée par la ministre déléguée aux Sports et aux Loisirs, Isabelle Charest, dans le cadre de la traditionnelle conférence de presse du gouvernement. Elle était accompagnée par le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

«C'est un retour à une certaine normalité qui fera plaisir à tout le monde», a déclaré le ministre Charest.

Des guides produits par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), en collaboration avec la Direction générale de la santé publique, viendront appuyer les milieux de travail en vue d'assurer la sécurité des travailleurs et des participants. D'autres guides concernant la reprise des activités seront mis à la disposition de l'ensemble des sportives et sportifs québécois, qui pourront recommencer à pratiquer leurs activités sportives favorites.

Des mesures de distanciation devront par exemple être prises dans les vestiaires. Les autorités sanitaires recommandent toutefois de se changer et de se doucher à la maison.

À la suite de cette annonce, le déconfinement des sports, loisirs et activités de plein air est presque complété. «Il reste ne reste sensiblement que les sports de combat qui sont toujours interdits jusqu'à nouvel ordre. Les gymnases et les dojos, pour l'entrainement, sont toutefois accessibles», a précisé Isabelle Charest.

Davantage de détails à venir...