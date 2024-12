Rétrospective 2024 : février

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Coupe d’arbres matures dans le site patrimonial protégé à Saint-André-de-Kamouraska

Une dizaine d’arbres ont été sévèrement coupés cet automne dans le cimetière de Saint-André-de-Kamouraska, une initiative de la fabrique qui a soulevé l’indignation de plusieurs citoyens. Aucune demande de permis n’a été adressée à la Municipalité, alors que le site patrimonial est protégé par un règlement municipal depuis 20 ans.

Cyberharcèlement : le troll Peter Poncak écope de neuf mois de prison

«Peter Poncak a tué quelque chose à l’intérieur de moi qui ne pourra jamais revenir.» C’est avec cette phrase frappante que le musicien et documentariste Sébastien Rioux a commencé sa déclaration au palais de justice de Rivière-du-Loup. Il s’adressait ainsi à Peter Poncak, qui l’a harcelé en ligne pendant plus d’un an, entre le 1er mai 2020 et le 4 aout 2021.

Quand une petite communauté se mobilise pour ses loisirs

Avez-vous déjà vu une patinoire municipale extérieure dont les bandes sont complètement tapissées de commanditaires, dont chaque pouce est couvert des couleurs d’entreprises et de partenaires? Convenez que c’est plutôt rare. Pourtant, c’est le cas de la nouvelle glace de Saint-Éloi dans Les Basques. Une réalisation qui illustre, comme une mosaïque, tout l’amour et la fierté de sa communauté envers ses loisirs.

Normand Soucy : une vie au service de sa communauté

Même à 75 ans, Normand Soucy, mieux connu sous le nom du Tuck, n’hésite pas à se salir et à s’affairer sous les véhicules au Garage Soucy de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Ce mécanicien d’expérience y travaille depuis qu’il a 16 ans. Faites le calcul, il y a passé presque 60 années de sa vie.

Gratien Fournier: un demi-siècle au service de sa clientèle

En entrant chez Télévisions Rivière-du-Loup 1987, on aperçoit, au fond, entre les téléviseurs géants et des appareils électroniques, Gratien Fournier, attablé à son bureau, devant une pile de documents. L’homme de 72 ans est la colonne vertébrale du commerce depuis plus d’un demi-siècle, 51 ans.

Réjean Chouinard : 50 ans à façonner le bois chez Lepage Millwork

Alors que l’on touche du bois dans l’espoir d’éviter la malchance ou pour se porter chance, Réjean Chouinard le manie, le coupe, le travaille quotidiennement afin de rester fidèle à sa passion. À travers ses 50 années de service chez Lepage Millwork, le traceur de formes architecturales a toujours repoussé ses limites, s’est renouvelé, développant une expertise unique dans son domaine.

Hervé «Ti-Père» Hodgson s’amuse encore après 53 ans chez Vézina Mode

Si vous cherchez l’un de ceux qui a le plus à cœur la rue Lafontaine de Rivière-du-Loup et qui a contribué grandement à son développement, il s’agit définitivement d’Hervé «Ti-Père» Hodgson. Unique propriétaire de la boutique Vézina Mode depuis 2021, l’homme d’affaires compte aujourd’hui 53 ans d’expérience. Et du haut de ses 71 ans, il est encore heureux à débarrer la porte de son magasin chaque matin.

Quatre frères et sœurs au même CPE à Dégelis

Cette histoire est celle d’une petite-grande famille de cinq enfants de Dégelis. Lorsqu’on ajoute à ce portrait un écart total moins de cinq ans entre les quatre plus jeunes, ce récit prend des couleurs particulières, celles de l’amour inconditionnel et de la fraternité. On ne peut qu’imaginer le rythme de vie des deux parents, Fanny Beaulieu et Marc Moreau, qui se rendent chaque matin déposer quatre enfants au Centre de la petite enfance les Calinours de Dégelis.

De la fascination de l’espace à la construction de fusées

La Louperivoise et ancienne élève de l’école secondaire de Rivière-du-Loup, Rose Malenfant-Poulin, qui rêvait de devenir astronaute à son adolescence, n’est pas bien loin de la réalité. Après des études en Sciences de la nature au Cégep Garneau et l’obtention d’une bourse de 100 000 $ de la Fondation Schulich, la jeune femme étudie maintenant en génie aérospatial à Polytechnique Montréal en plus de construire des fusées.

Une rare cloche vieille de presque 300 ans protégée par Québec

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a annoncé le classement de la cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette en tant qu’objet patrimonial, le 6 février, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Cet instrument se trouve dans la collection privée de la famille Bastille de Rivière-du-Loup, autrefois les Carillons touristiques.

Aller à la rencontre de l’autre en empruntant un livre vivant

Avez-vous déjà souhaité vous entretenir avec un étranger et lui poser des questions sur sa vie, son histoire? C’est chose possible grâce à l’activité Bibliothèque vivante où les citoyens intéressés auront l’opportunité d’«emprunter» un livre vivant le 2 mars à la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup.

Du ski de fond dans les cours d’éducation physique

Les cours d’éducation physique ont changé pour le mieux au cours des 20 à 30 dernières années. Aux oubliettes le traditionnel ballon-chasseur, les jeunes d’aujourd’hui sont initiés régulièrement à de nouveaux sports comme le ski de fond. Des disciplines qui les amènent parfois même bien loin du gymnase traditionnel…pour leur plus grand plaisir.

À l’ile aux Basques en voiture

«Je vous parle d'un temps, que les moins de vingt ans, ne peuvent pas connaitre», chantait Charles Aznavour avec La Bohème. Ce bon vieux temps, diront les plus vieux, s’étiole comme la banquise sur le fleuve. Une banquise qui autrefois, permettait de gagner l’ile aux Basques, en face de Trois-Pistoles… en Renault 5, rien de moins !

Entre douleur et rémission, le chemin se nomme action pour Charlène Dupasquier

Imaginez votre quotidien quand des gestes aussi simples que marcher ou courir représentent un défi important. Imaginez vivre cette réalité quand votre vie est axée autour du mouvement, du plein air et de l’activité physique. Un cauchemar éveillé. C’est pourtant ce que vit la guide d’aventure et biologiste Charlène Dupasquier depuis qu’elle cohabite avec la spondylarthrite axiale, une maladie auto-immune peu connue. Une quête d’adaptation et de résilience continue qui se transposera bientôt hors des sentiers battus entre Ottawa et Percé.

Incendie mortel à Saint-Paul-de-la-Croix

L’incendie majeur qui a ravagé une résidence de la rue Principale de Saint-Paul-de-la-Croix, tôt le mercredi 28 février, a fait une victime. La Sûreté du Québec a confirmé en milieu de journée qu’une personne avait été extirpée du brasier et que son décès a été constaté.

