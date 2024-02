Incendie mortel à Saint-Paul-de-la-Croix 

L’incendie majeur qui a ravagé une résidence de la rue Principale de Saint-Paul-de-la-Croix, tôt ce mercredi 28 février, a fait une victime. La Sûreté du Québec a confirmé en milieu de journée qu’une personne avait été extirpée du brasier et que son décès a été constaté.

Selon Helène St-Pierre, porte-parole à la Sûreté du Québec, tout porte à croire qu’il s’agit de la même personne qui manquait à l’appel depuis plusieurs heures. Des expertises devront toutefois être faites au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale afin de confirmer son identité.

«Une enquête est en cours afin de confirmer les causes et les circonstances qui entourent ce décès, a-t-elle ajouté. Des enquêteurs de la division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec, ainsi qu’un technicien en scène d’incendie, sont sur place afin de procéder à l’analyse de la scène.»

Pour le moment, la Sureté du Québec n’est pas en mesure de confirmer s’il s’agit, ou non, d’un incendie suspect.

INTERVENTION

Rappelons que les pompiers ont été appelés à intervenir vers 4 h 45, après avoir été contactés par un passant qui a remarqué que de la fumée s’échappait de la résidence.

À leur arrivée, un début d’incendie faisait rage. Le feu, qui aurait pris naissance au rez-de-chaussée, s’est rapidement propagé à l’ensemble du bâtiment.

Informés de la présence d’une personne à l'intérieur du domicile, les pompiers sont vite entrés afin d’effectuer une première vérification. Un homme a été trouvé et sorti de la maison.

«On a ensuite poursuivi l’attaque de l’intérieur jusqu’au moment où on s’est aperçu que la propagation avait atteint le grenier et la toiture», a raconté le directeur incendie Yvan Rossignol. «Par la suite, on a travaillé en mode défensif de l’extérieur pour l’éteindre.»

Les pompiers ont fait face à différents défis en cours d’intervention, dont la présence d’une double épaisseur de bardeaux d’asphalte sur la toiture et la difficulté de circuler à l’intérieur de la maison. «Le grenier n’est pas tellement haut, et avec les côtés qui sont fermés, des boites se sont créées et ont contenu la chaleur. Ça s’est propagé vite», a aussi détaillé le pompier d’expérience.

Les sapeurs ont complété l’extinction peu avant 9 h. La maison unifamiliale, située à l’entrée ouest du village, non loin de l’embranchement avec le chemin Denonville et le 3e rang Ouest, est une perte totale. Aucun autre bâtiment n’a été touché.

Les pompiers de Saint-Paul-de-la-Croix ont reçu l’entraide de leurs collègues de Saint-Épiphane, Saint-Clément et Saint-Jean-de-Dieu.

Il s’agit du second incendie à survenir en quelques jours à Saint-Paul-de-la-Croix. Le 20 février, l’atelier de Meubles Dancause a été détruit par les flammes.

D'autres détails suivront...