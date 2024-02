Cyberharcèlement : le troll Peter Poncak écope de neuf mois de prison

«Peter Poncak a tué quelque chose à l’intérieur de moi qui ne pourra jamais revenir.» C’est avec cette phrase frappante que le musicien et documentariste Sébastien Rioux a commencé sa déclaration au palais de justice de Rivière-du-Loup. Il s’adressait ainsi à Peter Poncak, qui l’a harcelé en ligne pendant plus d’un an, entre le 1er mai 2020 et le 4 aout 2021.

La juge Luce Kennedy a condamné l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de neuf mois, assortie d’une probation de trois ans.

Les agissements d’intimidation et d’harcèlement de Peter Poncak ont cessé dès son arrestation par les policiers à sa résidence de Gatineau en aout 2021. À ce moment, il était sous suivi probatoire en lien avec des accusations antérieures de harcèlement.

Pendant plusieurs mois, Sébastien Rioux de Trois-Pistoles été la cible propos menaçants, de fausses rumeurs concernant de la pédophilie, et d’insultes de tout acabit. Les propos tenus par l’accusé à son endroit étaient empreints de racisme, d’homophobie et de violence.

Peter Poncak a reconnu avoir utilisé de multiples plateformes en ligne comme la messagerie instantanée, les textos et les commentaires sous des vidéos afin de s’acharner sur le plaignant.

Il sévissait sous 13 pseudonymes tels que Garinknapp, Nick Gurr, Volcelemperor, [email protected]. Ces comptes étaient tous liés à une seule adresse IP. Sébastien Rioux est particulièrement actif sur la plateforme X (auparavant Twitter), où il dénonce la misogynie, le racisme, la xénophobie, la violence et la désinformation, en plus de défendre ses convictions écologistes.

L’accusé, Peter Poncak, un homme âgé de 38 ans de la région de Gatineau, a plaidé coupable à un chef d’accusation de harcèlement criminel le 22 mars 2023. En avril 2023, Sébastien Rioux avait été invité sur le plateau de Tout le monde en parle afin de partager son parcours en lien avec le harcèlement en ligne qu’il a subi.

Plus de détails suivront.