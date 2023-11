Le CPE les Amis de la forêt est inauguré à Saint-Modeste

Après cinq ans de démarches et de dédales administratifs, la toute nouvelle installation du CPE des Jardins Jolis à Saint-Modeste a enfin été inaugurée le 20 novembre, au tout début de la Grande semaine des tout-petits.

Ce projet concrétise donc l’ajout de 26 places en service de garde, dont 10 sont réservées aux enfants de moins de 18 mois. Les enfants ont pu intégrer le CPE les Amis de la forêt, situé sur les terrains de l’entreprise Berger, le 5 septembre dernier.

Une enveloppe totale de 2 084 762 $ du ministère de la Famille a été nécessaire afin de financer ce projet, qui permet aussi la création de sept nouveaux emplois. Des 26 places créées, 75 % sont réservées en priorité aux employés de Berger.

«La Municipalité de Saint-Modeste est jeune, en croissance et de plus en plus dynamique. Cette nouvelle infrastructure contribuera aussi notre attractivité et à la rétention d’autres jeunes familles qui voudront venir s’établir dans notre Municipalité», a souligné le maire de la Municipalité de Saint-Modeste, Louis-Marie Bastille.

De son côté, la directrice générale du CPE des Jardins Jolis, Mary-Eve Gauvin, a rappelé que l’installation les Amis de la forêt adopte une approche d’éducation par la nature pour tous les groupes d’âge, grâce à la proximité d’une forêt.

Au cours des cinq dernières années, l’équipe du CPE a dû affronter de nombreux obstacles afin de concrétiser ce projet. Après l’octroi des places en décembre 2018 par le ministère de la Famille, elle a mené une étude d’opportunité, avant de résoudre un enjeu de zonage agricole, ce qui a causé des délais de plus d’un an et demi. Cette installation a été développée avant la refonte des étapes d’élaboration d’un projet. «Il faut être patient et vouloir, parce que c’est un long périple», a constaté Mme Gauvin.

La co-pdg de l’entreprise Berger, Valérie Berger a souligné la ténacité de la directrice du CPE des Jardins Jolis. «Je pense que ma grand-mère aurait été très fière de voir qu’on aide les femmes et les pères de famille à revenir en milieu de travail et à avoir une conciliation travail-famille […] On est content de pouvoir contribuer à ça pour notre ‘’gang’’ et aussi pour les jeunes familles de Saint-Modeste. On sait que c’est vraiment un besoin pour la population.»

La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, a rappelé l’engagement du gouvernement du Québec d’offrir à tous les enfants du Québec une place subventionnée de qualité en service de garde d’ici 2025.

Il s’agit de la 5e installation du CPE des Jardins Jolis, qui compte désormais 192 enfants à Rivière-du-Loup, Saint-Épiphane et Saint-Modeste.

