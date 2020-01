Saint-Modeste accueillera 25 nouvelles places en CPE

Le gouvernement du Québec a octroyé le 23 janvier une subvention de plus de 521 000$ pour la création de 25 places dans une nouvelle installation du Centre de la petite enfance des Jardins Jolis, à Saint-Modeste.

Il s’agira donc de la cinquième installation du CPE les Jardins Jolis dans la région du Bas-Saint-Laurent. La date maximale pour son ouverture a été fixée au mois de mai 2021. Pour le moment, trois installations du CPE les Jardins Jolis sont situées à Rivière-du-Loup, et une à Saint-Épiphane, totalisant avant l’ajout, 164 places. La subvention a été octroyée dans le cadre du Programme de financement des infrastructures du ministère de la Famille.

«La municipalité de Saint-Modeste peut être fière d’avoir connu au cours des dernières années une hausse de la population de l’ordre de 50%. Saint-Modeste abrite aussi la population la plus jeune du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup, âgée en moyenne de 35 ans. Les infrastructures annoncées aujourd’hui correspondent à l’avenir de cette municipalité et de ce milieu et à répondre à des besoins éventuels», a commenté le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif.

Depuis décembre 2018 que le CPE de Jardins Jolis travaille sur ce projet. Pour le moment, aucun emplacement n’a été concrètement déterminé pour la construction de cette nouvelle infrastructure.

«Ici, comme en Gaspésie et Chaudières-Appalaches, ces trois régions ont besoin d’énormément de places. Le nombre de places disponibles ne suffit pas à la demande des parents, ce qui fait en sorte que plusieurs femmes et hommes doivent rester à la maison en contexte de pénurie de main-d’œuvre (…) Il y a des places qui étaient disponibles au ministère, mais qui restaient sur les tablettes avec l’ancien gouvernement. Nous on a décidé de les sortir des tablettes pour les mettre en construction, les mettre en oeuvre», a souligné la ministre du Développement économique régional, Marie-Eve Proulx.

Le maire de Saint-Modeste, Louis-Marie Bastille, se dit enthousiaste d’accueillir une installation du CPE les Jardins Jolis et il croit que tels services disponibles sur le territoire de la Municipalité permettrait d’améliorer l’attractivité du milieu.

