Élargissement de la rue Témiscouata : Rivière-du-Loup ramène le dossier sur la table

La saison estivale 2023, déjà débutée depuis quelques jours au Manoir Fraser, s’annonce dynamique. Cet été, plusieurs activités sont au programme et elles plairont aux plus jeunes comme aux plus grands. Les activités habituelles telles que les visites libres ou guidées du Manoir, le circuit guidé À la découverte du Vieux Rivière-du-Loup et de ...