Fouilles archéologiques sur le terrain voisin de l’hôtel de ville

Six mois après la réalisation d’un pareil exercice au carré Dubé, d’autres fouilles archéologiques seront menées à Rivière-du-Loup, cette fois sur le terrain voisin de l’hôtel de ville, situé au 59, rue de l’Hôtel-de-Ville. Le terrain entourant l’ancien Marché Richelieu, sur lequel la construction d’un nouvel édifice administratif est projetée, sera excavé du 13 au 16 mai prochains.

Dans le but de vérifier la présence d’artéfacts dans le sol avant le début du chantier, cinq tranchées seront creusées autour de la bâtisse et ratissées minutieusement par une entreprise spécialisée. Les espaces situés dans la partie est du stationnement public seront condamnés pendant quatre jours, à compter du lundi 12 mai. La moitié ouest du stationnement, située plus près de l’hôtel de ville, demeurera accessible.

UN SITE CHARGÉ D’HISTOIRE

Avant de transformer le site, la Ville a l’obligation de s’assurer que le terrain ne cache pas de biens archéologiques importants, en respect de la Loi sur le patrimoine culturel. Un inventaire archéologique a pour objectif de documenter les différentes périodes d’occupation humaine. En raison de la proximité de la rivière du Loup, des preuves du passage de groupes autochtones, remontant aussi loin qu’à 10 000 ans, pourraient potentiellement s’y trouver. Des artéfacts témoignant des multiples usages du terrain depuis la première occupation domestique dans le secteur à partir des années 1850 sont aussi susceptibles d’y être enfouis.

En 1882, sur le terrain de l’actuel stationnement, on retrouvait une ferme et une résidence familiale. En 1901, la Ville de Fraserville achetait deux lots contigus, où se trouvaient alors une maison, des hangars et des écuries, afin d’y construire l’hôtel de ville et une caserne de police et de pompiers. Une salle des machines ainsi que des latrines se trouvaient alors au fond du terrain. C’est dans la seconde moitié du XXe siècle que l’épicerie Léopold Pelletier était déplacée à cet emplacement. Ayant d’abord accueilli le Casino d’Aubaines, avant d’afficher l’enseigne du Marché Richelieu, l’actuelle bâtisse commerciale a été construite au courant des années 1970.

La Ville demande aux citoyens d’éviter de se présenter sur les lieux, pour ne pas gêner les manœuvres des archéologues ou nuire au bon déroulement des recherches. Pour les curieux, des photos seront partagées sur la page Facebook de la Ville.