Le centre d’innovation HIFA maintenant en construction

Le secteur du campus de l’entreprise Premier Tech a présentement des airs de la rue Saint-Louis. Depuis la mi-décembre, des pieux sont enfoncés dans le roc afin de soutenir la future bâtisse qui sera construite dans le futur parc technologique de Rivière-du-Loup. Les travaux de construction du centre d’innovation des Halles d’innovation et de formation avancée (HIFA) ont débuté en octobre dernier.

L’excavation ainsi que les remblais ont été effectués. Lorsque l’enfonçage des pieux sera terminé, le coffrage et la fondation se dérouleront tout au long de l’hiver. Les murs de l’infrastructure devraient être érigés à compter du 1er mai et ce, jusqu’en décembre. «Ça se passe très bien, on est en avance sur nos échéanciers», souligne Rémi Massé, le directeur général de l’organisme à but non lucratif HIFA.

Le centre technologique, qui a obtenu des aides financières de plus de 30 M $ pour la réalisation de son projet en février 2022, devrait être complété en janvier 2024. Malgré le contexte inflationniste, M. Massé mentionne que le projet respecte le budget pour le moment. Selon lui, HIFA profite du ralentissement de l’économie et du domaine de la construction puisque d’autres projets d’envergure ont été ralentis ou annulés.

Rappelons que le centre d’innovation HIFA comptera 50 000 pieds carrés dont 80 % constitueront une usine pilote. Cette dernière se découlera en trois parties, l’automatisation, la robotique et l’intelligence manufacturière. «C’est pour appuyer les entreprises dans leur transformation numérique qui doit s’opérer pour les aider à faire face à différents enjeux de pénurie de main-d’œuvre, à augmenter leur productivité, à les rendre plus compétitifs dans le contexte de la mondialisation et la nouvelle réalité», explique Rémi Chassé.

Ainsi, les entreprises intéressées feront appel à HIFA qui aura des démonstrations à même son usine. Ensemble, ils définiront les besoins spécifiques et les supports financiers à aller chercher. Par la suite, le matériel numérique sera installé à même les locaux d’HIFA où il sera expérimenté, configuré, formé et programmé. «Quand tout aura été testé, les cellules robotiques pourront être installées dans l’usine de l’entreprise cliente», indique le directeur général.