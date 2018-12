Rétrospective 2018, juin (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

30 M$ pour la phase 2 du CHSLD De Chauffailles

Le 1er juin dernier, le gouvernement libéral annonçait la construction d’une deuxième phase au cout d’environ 30 millions de dollars pour l'ajout de 147 lits dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) tout neuf.

Un autre projet porcin à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Un nouveau projet porcin biologique devrait voir le jour dans la municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, cette fois sur le 3e rang. Selon les plans, quatre bâtiments servant de porcheries d’engraissement seront construits et accueilleront 750 porcs chacun.

491 000 $ pour améliorer les sentiers de motoneige et de VTT

Onze clubs de motoneige et de VTT ont reçu 491 677 $ pour améliorer les sentiers du Bas-Saint-Laurent. «C’est de l’argent neuf», a lancé la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, pour indiquer que cette aide financière ne provenait pas du programme régulier servant à soutenir cette industrie touristique.

Plus de 550 personnes marchent pour sauver l’aréna Jacques-Dubé

Le dimanche 3 juin, le Collectif social de Notre-Dame-du-Lac a rassemblé plus de 550 personnes pour une marche de solidarité en faveur de la mise aux normes de l’aréna régional Jacques-Dubé à Témiscouata-sur-le-Lac.

Le parc éolien Nicolas-Riou inauguré

Plus de 170 personnes ont assisté, le mardi 5 juin, à une grande fête sur le site du parc éolien Nicolas-Riou. On y a célébré l’inauguration du projet, mais aussi l’importance de la collaboration et du soutien entre les communautés locales dans le développement de celui-ci.

Un aéroglisseur de la Garde côtière à Rivière-du-Loup

Scène plutôt impressionnante, mais non surprenante en raison de la tenue du G7 dans Charlevoix : un aéroglisseur de la Garde côtière canadienne (GCC) a passé un peu plus d’une heure sur la berge, près du quai de Rivière-du-Loup, le mercredi 6 juin.

Les lauréats 2018 des Prix Perce-neige

Encore un prix pour Info Dimanche, mais cette fois ce n'est pas en raison du travail de ses journalistes, mais pour le support de l'entreprise et particulièrement de Martin Morissette à l'endroit d'un de ses employés.

Témiscouata-sur-le-Lac: Gilles Garon démissionne

Quelques mois après une victoire décisive aux dernières élections municipales où il avait obtenu plus de 55 % des voix, le maire de Témiscouata-sur-le-Lac a annoncé sa démission surprise ce jeudi 7 juin lors d'une conférence de presse tenue à la salle du conseil du quartier Cabano.

Une médaille de bronze à saveur d’or pour Britanie Cauchon

La cycliste Britanie Cauchon a remporté la médaille de bronze du Critérium de la Virée du maire de Trois-Rivières, cette fin de semaine. L’athlète de Saint-Alexandre-de-Kamouraska s’est bien repris, malgré une chute.

Le Sommet du G7 est lancé

Le Sommet du G7 a été au mois de juin ce que le cannabis a été au mois d'octobre. Le Sommet a officiellement débuté le vendredi le 8 juin et le passage de Donald Trump a été remarqué... sans avoir été remarquable.

Sauvetage nautique à Rivière-du-Loup

L'équipe de sauvetage nautique s'est portée au secours d'un jeune homme coincé sur un ilot rocheux, Cayes à Carrier, située face au 190, rue Fraser à Rivière-du-Loup vers 11 h 15 le samedi 9 juin. C'est une personne de la résidence des Bâtisseurs qui a aperçu le malheureux agitant un drapeau blanc qui a alerté les services d'urgence.

Quand bébé se pointe à l’improviste : le joli chaos de Charles-Édouard Rioux

La naissance d’un enfant est un moment unique et extraordinaire. Comme parent, on s’y prépare de notre mieux, sachant pertinemment que l’imprévu n’hésite jamais à s’y inviter. Parlez-en à Tania Gagnon-Malenfant et Dany Rioux, de Saint-Jean-de-Dieu, qui ont accueilli bébé Charles-Édouard à l’aube d’une matinée qui s’annonçait aussi exceptionnelle que chaotique... à la maison !

