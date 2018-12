Rétrospective 2018, mai (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Un Louperivois nommé «Sommelier de l’année» à Dubaï

Les efforts et les sacrifices réalisés par Gabriel Bélanger depuis bientôt 5 ans ont été récompensés de façon formidable, le 9 mai. Le Louperivois, qui réside à Dubaï depuis 2013, a été nommé «Sommelier de l’année» au Moyen-Orient. Une distinction aussi exceptionnelle qu’unique, dont il est évidemment très fier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/336298/un-louperivois-nomme-sommelier-de-lannee-a-dubai

Le projet de Carrefour santé à Saint-Hubert reçoit une aide financière de 60 000$

La Coop de solidarité Santé de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup a reçu un important coup de pouce financier de Desjardins le 22 mai. Le président du Mouvement Desjardins Guy Cormier a annoncé une somme de 60 000$ pour le projet de Carrefour santé, un projet porteur pour la région.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/336688/le-projet-de-carrefour-sante-a-saint-hubert-recoit-une-aide-financiere-de-60-000$

Organic Ocean de Trois-Pistoles reçoit une aide financière de 749 000$

Le gouvernement du Québec a octroyé deux aides financières distinctes à l'entreprise Organic Ocean pour faciliter son implantation dans les Basques, à Trois-Pistoles, le 23 mai. Elle a ainsi reçu une aide financière de 500 000$ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries de l'Alimentation, ainsi qu'une somme de 249 530$ accordée dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/336847/organic-ocean-de-trois-pistoles-recoit-une-aide-financiere-de-749-000$

Une arrestation et plus de 200 plants de cannabis saisis à Biencourt

Les enquêteurs du service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, en collaboration avec les policiers du poste de la MRC de Témiscouata, ont procédé à une perquisition et à une arrestation en matière de stupéfiants à Biencourt le 22 mai vers midi.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/336827/une-arrestation-et-plus-de-200-plants-de-cannabis-saisis-a-biencourt

Les gagnants du gala des Chrysalides sont dévoilés

Plus de 160 personnes se sont rassemblées à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup à l’occasion du 25e gala des Chrysalides Desjardins sous le thème «Propulsé par le temps» pour souligner et célébrer le travail des jeunes entrepreneurs de la région.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/337076/les-gagnants-du-gala-des-chrysalides-sont-devoiles

Collision mortelle à Saint-Simon

Une collision frontale a fait une victime, André Fortier, 70 ans de Québec, le mardi 29 mai vers 12 h 30 sur la route 132 à Saint-Simon de Rimouski. L'autre conducteur impliqué a subi des blessures considérées comme sérieuses, sans toutefois mettre sa vie en danger.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/337242/collision-mortelle-a-saint-simon

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/337328/collision-mortelle-un-conducteur-arrete

Début d’incendie dans l’édifice de l’Entre-Jeunes

Tôt le 31 mai au matin, vers 5 h, les pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL) ont rapidement maitrisé un début d’incendie situé dans l’immeuble abritant l’Entre-Jeunes de Rivière-du-Loup. Malheureusement, le mal était fait et le local est demeuré fermé pendant des mois.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/337427/debut-dincendie-dans-ledifice-de-lentre-jeunes

Nathan Soucy parmi les meilleurs canadiens au 400m

Le 26 mai, Nathan Soucy de St-Alexandre de Kamouraska, a participé à la soirée sélect #2 au Centre Claude-Robillard, sa 3e sortie de la saison. Nathan participait à la vague forte du 400m ouvert hommes. Il a pris la 6e position.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/337383/nathan-soucy-parmi-les-meilleurs-canadiens-au-400m

Info Dimanche remporte huit prix au concours les Grands Prix des Hebdos

Parce qu'on le mérite bien, une fleur à soi-même ! Info Dimanche a fait bonne figure lors du 67e concours d’excellence les Grands Prix des Hebdos 2018, qui se déroulait à Saint-Hyacinthe le 24 mai dernier. Le journaliste Marc-Antoine Paquin, avec 3 prix et le directeur de l’information François Drouin, avec 5 prix, ont récolté un total de 8 mentions pour leurs textes et photos d’actualités régionales.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/337334/info-dimanche-remporte-huit-prix-au-concours-les-grands-prix-des-hebdos

Sébastien Dubé remporte un gala de boxe à Matane

Le boxeur Sébastien Dubé, membre de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup (EBO RDL), était en action lors de la finale d'un gala présenté au colisée Béton provincial de Matane, devant une assistance de plus de 1000 personnes, le samedi 26 mai.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/337385/sebastien-dube-remporte-un-gala-de-boxe-a-matane

L’équipe de chirurgie bariatrique du CHRGP honorée

Le travail effectué en chirurgie bariatrique depuis 6 ans au Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) a été souligné sur la scène québécoise dans les derniers jours. Le 31 mai, l’équipe s’est vue décerner une mention d’honneur lors des Prix d’excellence du réseau de la Santé et des Services sociaux dans la catégorie «Accessibilité aux soins et services».

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/338011/lequipe-de-chirurgie-bariatrique-du-chrgp-honoree