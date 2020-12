Rétrospective 2020, avril (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Besoin criant d’employés dans les CHSLD du Bas-Saint-Laurent

Une vingtaine de postes d’infirmières et d’infirmières auxiliaires, de même que 80 postes de préposés aux bénéficiaires étaient toujours à combler en avril pour répondre aux besoins dans les 13 CHSLD sous la responsabilité du CISSS du Bas-Saint-Laurent. La crise de la COVID-19 n’a fait qu’amplifier le besoin de main-d’œuvre qui se faisait déjà sentir dans la région.

RASST : des gens inquiets au bout de la ligne téléphonique

Le Regroupement des assistées sociales et assistés sociaux du Témiscouata (RASST) travaille depuis 35 ans avec des crises sociales, économiques et politiques. La pandémie COVID-19 a demandé à ses intervenants de parler à une clientèle plus large, tout se faisait au téléphone. «Pendant deux semaines, nous avons reçu entre 15 et 20 appels par jour, des gens inquiets. Beaucoup de questions étaient reliées à la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Maintenant que les personnes peuvent s’y inscrire, ç’a diminué», avait mentionné Fanny Pilon, coordonnatrice.

Le gouvernement étudie une possible réouverture des régions

Le premier ministre du Québec, François Legault, a concédé que la propagation de la COVID-19 était «sous contrôle» dans certaines régions du Québec, le vendredi 17 avril. Ainsi, le gouvernement, de concert avec les autorités de santé publique, a regardé la possibilité de les rouvrir, graduellement.

10 000 $ pour soutenir L’Autre-Toit du KRTB

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, a investi 10 000 $ de son budget discrétionnaire afin de soutenir L’Autre-Toit du KRTB. Il espérait que ce montant pourrait les aider à offrir tous les services nécessaires aux femmes et à leurs enfants qui en ont tellement de besoin.

Le maire Jean-Pierre Rioux souhaite une relance graduelle

«Il faut reprendre une vie, il faut rouvrir des choses, tout en restant sur nos gardes», a mentionné Jean-Pierre Rioux, maire de Trois-Pistoles en avril dernier. Celui-ci soutenait que la reprise des activités économiques devrait se faire graduellement afin de remettre notre société en marche.

«Les règles de distanciation sont devenues un incontournable pour moi, ce n’est pas le temps de la critique envers les gens qui prennent les décisions. Nous sommes devenus prisonniers de notre grande insécurité face à ce virus et ses impacts. On a tous la peur en dedans de nous», a philosophé l’homme.

«Comme un chat !» et le confinement

Bien avant Cléopâtre et jusqu’à aujourd’hui, le chat a souvent été mis sur un piédestal. Il a été divinisé, peint, chanté, on le retrouve dans la mode et même en théière ! Tantôt héros, tantôt honni, ses relations avec l’homme sont aussi riches que complexes. Farouchement indépendant tout en étant affectueux, le chat laisse rarement indifférent.

«Comme un chat !» c’est aussi la création de Pierre Sénéchal, inspirée de son propre chat et conçue pour les familles aux prises avec le confinement. Pour l’artiste et éducateur en situation précoce au projet Tournesols au CLSC de Rivière-du-Loup, «Comme un chat» est le personnage principal d’une série de textes et d’illustrations à colorier qu’il adresse aux enfants et à leurs parents.

Québec recommande fortement le port du masque

François Legault a de nouveau fait référence au déconfinement progressif et à la reprise de certains secteurs de l'économie, le vendredi 24 avril. Le premier ministre a convenu que la vie sera différente ces prochains mois, mais qu'elle devait reprendre. Il a également annoncé que le port du masque chirurgical est fortement recommandé.

Une façon originale de garder le contact avec des ainés

La communauté de Saint-Marc-du-Lac-Long compte près de 400 citoyens dont plusieurs personnes sont âgées de 70 ans et plus. Un petit groupe de bénévoles, avec la collaboration de la Municipalité, a trouvé une façon originale de rejoindre des ainés, soit en leur donnant la possibilité de jouer au bingo à distance.

