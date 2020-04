«Comme un chat !» et le confinement

Bien avant Cléopâtre et jusqu’à aujourd’hui, le chat a souvent été mis sur un piédestal. Il a été divinisé, peint, chanté, on le retrouve dans la mode et même en théière ! Tantôt héros, tantôt honni, ses relations avec l’homme sont aussi riches que complexes. Farouchement indépendant tout en étant affectueux, le chat laisse rarement indifférent. «Comme un chat !» c’est aussi la création de Pierre Sénéchal, inspirée de son propre chat et conçue pour les familles aux prises avec le confinement.

Pour l’artiste et éducateur en situation précoce au projet Tournesols au CLSC de Rivière-du-Loup, «Comme un chat» est le personnage principal d’une série de textes et d’illustrations à colorier qu’il adresse aux enfants et à leurs parents.

«Dans le cadre de mon travail, j’œuvre avec des familles. Dernièrement, j’ai ressenti beaucoup d’angoisse. Comme tout le monde, les familles qui vont sur Internet sont victimes d’informations fallacieuses, source d’un stress énorme. Ce que nous voulions redonner à ces familles c’est un semblant de normalité qui passe par les choses très simples», explique Pierre Sénéchal.

Il s’est donc mis en tête de concevoir un outil représentatif de la normalité qui comprend l’alimentation, l’activité physique, la relaxation, l’hygiène et la socialisation dans une optique ludique. Des choses simples... comme la vie d’un chat ? «Oui, s’esclaffe l’artiste. Nous n’avions pas d’outils, nous ne pouvons plus nous rendre physiquement dans nos familles. Mon fils m’a dit : ils devraient faire comme les chats!»

«J’ai fait ça en une journée. Mon chat semble avoir toujours été en confinement. Et il fait tout ce que l’on doit faire, soit manger, dormir, jouer et se laver», lance en riant l’artiste.

L’éducateur a donc conçu un outil qu’il a voulu le simple possible pour qu’il puisse se rendre facilement aux enfants tout en ayant la capacité de rejoindre les parents. «Les parents ont du temps à passer avec les enfants et ce ne sont pas tous les parents qui sont habiles dans cette partie de leur rôle», observe l’éducateur.

COMME UN CHAT !

Les chats, on le sait, sont parfois de fins psychologues. Celui-là particulièrement. Il s’inquiète pour son humain, son animal domestique préféré. Il sent de l’anxiété et propose au lecteur son propre style de vie : une saine alimentation, de l’activité physique, bien dormir sans oublier l’hygiène.

Les illustrations, en noir et blanc, sont conçues avec des lignes simples et fermées, parfaites pour le coloriage. Elles permettent aussi aux enfants de s’approprier l’histoire, mais sans jamais délaisser pour autant l’aspect pédagogique.

L’outil a initialement été distribué aux 16 familles en relation avec Pierre Sénéchal. Mais comme un chat ne laisse jamais personne indifférent, son émule papier n’a pas fait exception et l’initiative a fait boule de neige. Les autres éducateurs se sont rapidement manifestés pour utiliser à leur tour «Comme un chat !».

En somme, l’artiste et éducateur a choisi de combattre la COVID-19 un dessin à la fois.

Aujourd’hui, Pierre Sénéchal offre gratuitement «son chat». Vous pourrez télécharger «Comme un chat», textes et illustrations. Encore mieux, l'artiste met à votre disposition «Je bricole ma journée» un outil pour se bricoler une routine, une belle petite activité parent enfant qui permet aux amis de découper, colorier, dessiner et de faire des choix.

>> Pour télécharger Comme un chat cliquez : ICI

>> Pour télécharger Je bricole ma journée cliquez : ICI