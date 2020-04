Le gouvernement étudie une possible réouverture des régions

Le premier ministre du Québec, François Legault, a concédé que la propagation de la COVID-19 est «sous contrôle» dans certaines régions du Québec, ce vendredi 17 avril. Ainsi, le gouvernement, de concert avec les autorités de santé publique, regarde la possibilité de les rouvrir, graduellement, dans un avenir rapproché.

François Legault a expliqué que les régions à risque sont principalement le grand Montréal, l'Estrie et la Mauricie. «Si on exclut les cas des CHSLD, la situation est pas mal sous contrôle partout ailleurs au Québec. C'est pourquoi le Dr Horacio Arruda et moi regardons actuellement la possibilité de rouvrir ces régions-là de façon intelligente et graduelle», a-t-il mentionné.

Rapidement, M. Legault a également assuré que les entreprises seraient ciblées en premier par une éventuelle réouverture. Il n'est toujours pas question, à court terme, de rouvrir les écoles, a-t-il dit, même si on pourrait croire que les deux milieux vont de pair.

«On va commencer par rouvrir des entreprises, tout en gardant en tête que des employés ne pourront pas reprendre le travail, puisqu'ils doivent garder les enfants [...] Rouvrir les écoles, c'est une décision d'abord en santé. La journée qu'on va être certain de retourner les enfants en toute sécurité, on va le faire. Ce ne sera pas une raison économique», a expliqué le premier ministre.

Aucune date n'a été évoquée concernant la possible réouverture.