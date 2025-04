Conseil municipal de Rivière-du-Loup en bref

Projet de construction de logements sur la rue Beaubien, mise à niveau de la patinoire Saint-Ludger, construction de bureaux administratifs municipaux, voici quelques sujets abordés lors de la séance du conseil de la Ville de Rivière-du-Loup du 14 avril.

Le promoteur du projet de 30 logements au 200, rue Beaubien, Les immeubles Jacques Anctil, a tenu une assemblée de consultation publique à l’hôtel de ville afin de renseigner les Louperivois sur les détails de ses constructions à venir. Les citoyens ont pu poser leurs questions et partager leurs préoccupations.

Mentionnons que le projet comprend la construction de deux bâtiments de 3 étages comportant 12 logements de type trois et demi ainsi qu’une autre bâtisse de 3 étages comportant 6 logements de type quatre et demi. Il avait été lancé en 2022, avant de rester sur la glace quelques années en raison de la situation économique. Depuis, les majeurs changements effectués au projet sont la diminution du nombre d’appartements, l’agrandissement du terrain et la création de bassins.

PATINOIRE SAINT-LUDGER

Le règlement d’emprunt de 446 197 $ pour la mise à niveau de la patinoire Saint-Ludger et la création d’une troisième surface de dekhockey dans la ville a été réputé approuvé puisqu’une ou deux personnes seulement ont demandé la tenue d’un référendum.

Ainsi, dans les prochaines semaines, la Ville se lancera dans les démarches d’appel d’offres afin de débuter les travaux.

BUREAUX ADMINISTRATIFS

Un peu plus de détails ont été dévoilés par le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, quant au projet de construction de bureaux administratifs au 59, rue de l’Hôtel-de-Ville.

Un investissement de 8 250 000 $ est prévu. Toutefois, une subvention provenant du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales devra être rattachée au projet. «Je veux vraiment rassurer les citoyens, on va attendre la confirmation si on a une subvention. Sinon, possiblement que le projet ne se réalisera pas rapidement», a fait valoir l’élu.

Habituellement, le pourcentage de base du PRACIM s’élève à 65 %. Puisque l’immeuble sera majoritairement en bois, la Ville de Rivière-du-Loup a été capable de demander une aide financière couvrant 73 % des couts du projet.

IMMEUBLES RELIGIEUX

À la suite du partage des intentions des acquéreurs des trois immeubles religieux de Rivière-du-Loup, Mario Bastille croit que le projet «peut-être quelque chose de bien». «Par contre il reste énormément de boulot à faire autant de leur côté et celui de la ville», a-t-il soutenu.

À ce jour, Rivière-du-Loup n’a reçu aucun dépôt de projet. Lorsque des documents seront déposés, divers délais administratifs sont à prévoir. Une consultation citoyenne devra aussi être réalisée. L’élu serait étonné que des permis soient délivrés en juin.

«S’ils sont capables de donner une deuxième vie à ces bâtiments-là, on ne peut pas être contre ça. On va essayer de les accompagner du mieux que l’on peut. Ça va être du travail, il va falloir qu’ils fassent leur bout de chemin, qu’on fasse le nôtre», a-t-il conclu.