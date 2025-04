Projet de 112 logements dans les trois immeubles religieux vendus à Rivière-du-Loup

Les deux acquéreurs des trois bâtiments religieux de Rivière-du-Loup, Sylvain Duclos et Darryll Samuels, ont présenté leurs intentions quant à l’avenir des églises Saint-François-Xavier et Saint-Ludger ainsi que le presbytère de la paroisse de Saint-Patrice, le 11 avril. Ils désirent, par la transformation intérieure des deux lieux de culte et l’agrandissement de la maison presbytérienne, créer jusqu’à 112 logements, puis une résidence secondaire.

Les promoteurs ont présenté des maquettes de leur projet aux médias, lors d’un point de presse tenu dans le presbytère de Saint-Patrice. Après 22 mois de négociation, ils ont finalement acheté les immeubles religieux le 26 mars pour la somme de 500 000 $. Ils prévoient investir un maximum de 35 M$ pour concrétiser leur vision.

MM. Duclos et Samuels envisagent la création de 40 logements dans l’église Saint-François-Xavier et de 28 à 30 dans celle de Saint-Ludger. Le presbytère servira de résidence secondaire aux promoteurs. La rallonge souterraine qui sera construite derrière la maison presbytérienne prévoit l'ajout de 40 unités locatives.

C’est la première fois que les deux hommes d’affaires de Québec font l’acquisition de bâtiments patrimoniaux. Ils se veulent toutefois rassurants : ils n’ont pas l’intention de tout raser et de recommencer à neuf. Au contraire, ils ne souhaitent pas toucher à l’extérieur des immeubles ni aux vitraux. «On est des maniaques de l’architecture. On aime ces bâtiments-là. […] C’est important pour nous de les conserver», confie Darryll Samuels. L’intégrité des bâtiments n’a pas été touchée, donc cela augure bien pour la suite des choses, estime Sylvain Duclos.

Les entrepreneurs prévoient même agencer l’agrandissement derrière le presbytère aux couleurs de ce dernier. «On veut que le presbytère demeure la pièce maitresse. On a décidé de reculer le bâtiment qu’on veut construire. Il va être en arrière-plan pour garder le côté majestueux de la bâtisse [actuelle]», a souligné Darryll Samuels.

ÉTAPES

La première demande de permis qui sera déposée auprès de la Ville de Rivière-du-Loup concernera l'église Saint-François-Xavier, soutiennent les promoteurs. Ils veulent rapidement refaire la toiture afin de colmater les quelques fuites qui s'en échappent. Ils ont aussi prévu remettre le chauffage dans le bâtiment qui ne l’est plus depuis quatre ans. Ensuite, ils se concentreront sur le dépôt d'une modification de zonage à l'église Saint-Ludger pour y créer du logement.

Les travaux débuteraient cette année du côté de Saint-Patrice avec la construction d’un immeuble locatif de cinq étages et la rénovation du presbytère. L’église de Saint-Ludger serait la deuxième transformée. Le projet serait conclu par la modernisation de l’église Saint-François-Xavier en 2026.

Le début de la construction dépendra des délais administratifs engendrés par les approbations municipales, les différentes demandes de permis, etc. Or, avec les vacances estivales et les élections municipales générales à venir, MM. Duclos et Samuels s’attendent à devoir commencer leur projet plus tard qu’estimé.

Mais la collaboration avec la Ville va bien, soutiennent les acquéreurs. Ils ont déjà rencontré des employés municipaux à quatre reprises. Ils sont aussi ouverts à modifier leur projet en fonction des discussions qui auront lieu avec Rivière-du-Loup. Une présentation publique officielle aura lieu quand toutes les autorisations nécessaires auront été délivrées par la Ville.

Les promoteurs ne se sont pas avancés quant aux sommes qui seront demandées pour la location de leurs éventuels logements. Sylvain Duclos assure toutefois que les loyers seront établis selon les prix du marché.

Les deux hommes d’affaires ne cachent pas que lorsqu’ils ont manifesté leur intérêt pour acquérir trois bâtiments religieux à Rivière-du-Loup, ils étaient fortement attirés par l’église Saint-Patrice. Si elle venait à être mise en vente, ils assurent qu’ils lèveraient la main et répondraient présents.