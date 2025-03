Bientôt une troisième surface de dekhockey à Rivière-du-Loup 

La Ville de Rivière-du-Loup compte effectuer une mise à niveau de la patinoire du quartier Saint-Ludger au cours des prochains mois. Elle en profitera pour y aménager une troisième surface de dekhockey, au plus grand plaisir des amateurs de ce sport en pleine effervescence sur le territoire.

Le 17 mars, lors d’une séance ordinaire du conseil municipal, les élus ont déposé un avis de motion d’un projet de règlement décrétant un emprunt de 446 197 $ pour ce projet. Une somme considérable, admet le maire Mario Bastille, qui permettra toutefois des travaux jugés nécessaires.

Actuellement, la patinoire Saint-Ludger compte des installations désuètes. Les bandes de bois, notamment, sont très abimées. C’est pourquoi elles seront remplacées.

«On refait les bandes, les bancs des joueurs et la surface. Le chalet n’est pas inclus», a précisé le maire Mario Bastille, concédant que ce ne sera pas un luxe.

«C’est un beau projet pour les utilisateurs pour cette installation-là. On essaie de refaire des refontes régulièrement. On a fait l’école Roy et l’école Saint-François-Xavier. Là, c’est le moment pour Saint-Ludger et ce sera le bienvenu.»

À terme, Rivière-du-Loup comptera ainsi trois surfaces de dekhockey. Un beau cadeau pour le DekHockey RDL, dont les centaines d’adeptes se réunissent tous les soirs durant la saison estivale.