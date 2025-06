Des bracelets et des pompons pour la persévérance scolaire

Dans la classe de l’enseignante de première année Annie Lavoie, un cylindre à moitié rempli de pompons trône sur un bureau. Lorsque ses élèves adoptent les comportements attendus et enseignés, ils obtiennent des bracelets et quelques pompons qu’ils peuvent ajouter au lot de la classe. Une fois le contenant rempli, place à une activité de groupe!

Ces bracelets tant convoités sont remis par l’enseignante à ses élèves, de façon inattendue. Les récompenses sont associées aux efforts assidus des enfants et à leurs bons coups. «On nomme la valeur qui est ressortie, pourquoi on leur donne. On maintient un équilibre et on s’assure d’être équitable avec tous les enfants», poursuit Mme Lavoie. Une fois qu’un bracelet (récompense individuelle) a été remis à un élève, il ne peut lui être enlevé.

Depuis trois ans, le système de Soutien au comportement positif (SCP) est implanté à l’école Roy de Rivière-du-Loup. Il se base sur trois valeurs principales : la sécurité, l’engagement et le respect. «Les enfants, peu importe l’endroit où ils sont dans l’école, peu importe l’enseignante qu’ils ont, doivent respecter les mêmes règles partout», résume Mme Lavoie.

Ce qui frappe lors d’une première visite à l’école Roy est le silence qui règne dans les corridors lors des déplacements des élèves. «À ma première journée ici, l’année passée, quand j’ai vu 225 jeunes rentrer et que c’était le silence, j’ai compris qu’on était ailleurs. C’est la chose qui m’a le plus impressionnée», témoigne la directrice de l’école Roy, Julie Nadeau.

Les règles sont uniformisées dans toute l’école, ce qui facilite aussi les interventions du personnel. Les élèves accumulent les bracelets et les pompons dans chacune des classes. Les récompenses de tous les enfants sont continuellement mises en commun au cours de l’année afin d’organiser une activité qui inclut toute l’école Roy, personnel compris. Un grand cylindre qui trône dans l’un des corridors illustre le chemin à parcourir, à l’image des points de maison qui sont accumulés par les apprentis sorciers dans l’univers d’Harry Potter. L’an dernier, une grande partie de cachette avait été organisée.

«Tous les enfants vont participer à la célébration de classe et à la célébration d’école, parce que tout le monde a fait des efforts», souligne Annie Lavoie. L’attrait de la grande récompense favorise la création d’un sentiment d’appartenance et génère un effet d’entrainement, ajoute la psychoéducatrice Audrey Cummings.

ADAPTATION

L’équipe-école a dû faire preuve d’une grande adaptation afin d’implanter le SCP. «Il fallait que nous aussi, on soit en silence dans les corridors pour montrer l’exemple. Encore aujourd’hui, on a de la misère», plaisante l’enseignante Annie Lavoie.

Le développement du guide de comportements attendus et son implantation à l’école Roy ont demandé beaucoup de travail. Les enseignantes se sont remises en question lors de ce processus. «Est-ce que je perds ma liberté professionnelle parce que je ne peux plus utiliser mes propres systèmes de gestion de comportements? Au final, on se rend compte qu’on gagne du temps», constate Mme Lavoie.

De son côté, l’éducatrice spécialisée Caroline Pelletier a remarqué une meilleure cohésion de son équipe de travail. Les comportements attendus sont intégrés par les enfants tout au long de leur parcours scolaire. «On n’a pas besoin de recommencer à chaque année […] Ça amène une certaine bienveillance. Ils veulent tous arriver le plus vite possible à la récompense d’école. Entre eux, ils se félicitent et s’encouragent parce qu’ils suivent notre exemple», précise Caroline Pelletier.

CLUB DES VAINQUEURS

Mme Pelletier est responsable du Club des Vainqueurs, qui accueille certains enfants avec de plus grands défis à relever. «Tous les matins, ils commencent la journée avec nous. On s’assure de répondre à leurs besoins, de parler de leurs émotions avant d’aller en classe. À la fin des cours, on jase de notre journée. Je leur demande de quoi ils sont fiers et on se donne un défi pour le lendemain», résume l’éducatrice spécialisée. Lorsqu’ils ont atteint tous leurs objectifs, ils peuvent graduer du Club des Vainqueurs pour rejoindre le SCP. La psychoéducatrice Audrey Cummings explique que les enfants apprennent ainsi à identifier leurs défis, leurs émotions et à les nommer. Il s’agit d’agir en prévention, avant que des comportements problématiques ne ressortent.

Indirectement, l’implantation du SCP aide aussi à gérer les émotions des enfants qui sont plus sensibles aux bruits ou aux stimulations extérieures. «Je suis une grande TDAH, donc je comprends mes petits moineaux qui sont plus fragiles. On rentrait de récré et c’était le brouhaha. Comment veux-tu que je contrôle mes amis quand c’est aussi bruyant ?», lance Caroline Pelletier. Les attentes des adultes envers les enfants sont claires, ce qui donne aussi un coup de main aux plus anxieux.

De son côté, la directrice Julie Nadeau remarque une diminution des gestes de violence depuis l’implantation du SCP. La collaboration positive des parents permet de valoriser les bons coups de leurs enfants. «On crée un environnement propice aux enseignements et à l’apprentissage […] On veut que tous les enfants se sentent intégrés et se sentent bien à l’école. On va chercher des solutions et on va en trouver.»

Le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup souligne que toutes les écoles sur son territoire ont leurs propres systèmes de gestion de comportements. Une dizaine d’établissements scolaires ont adhéré à SCP, dont Roy, La Croisée et Hudon-Ferland (Saint-Alexandre-de-Kamouraska).