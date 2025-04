Le projet immobilier de la rue Beaubien est relancé  

La saison des sucres est officiellement débutée au Bas-Saint-Laurent. Les érables ont commencé à couler vers le 5 mars et ne se sont pas taris depuis, d’après le président régional du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ), Justin Plourde. Un beau début de saison qui augure bien pour la suite ...