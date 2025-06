Une traversée du Canada hors de l’ordinaire 

Après avoir roulé des milliers de kilomètres dans l’Ouest canadien, d’avoir traversé l’hiver à vélo et d’avoir surmonté plus d’une péripétie, un cycliste amateur avait un message d’unité à transmettre le 15 juin à Rivière-du-Loup. «Au Canada, nous sommes tous capables d’être là l’un pour l’autre et c’est très beau», a partagé Daniel Doucet.

Info Dimanche a croisé le sympathique voyageur à la barbe grisonnante, par hasard, alors qu’il profitait d’un avant-midi ensoleillé en sol louperivois. Daniel Doucet était assis dans l’herbe en bordure du boulevard de l’hôtel de ville de Rivière-du-Loup. Il envoyait la main aux automobilistes et reprenait des forces avant de reprendre la route. Il ramassait aussi quelques dons pour l’aider à poursuivre son périple et entretenir une «bécane» qui a plus de 13 000 km au compteur.

«Je traverse le Canada», a-t-il expliqué, une fois les présentations d’usage terminées. Après des milliers de kilomètres roulés entre l’Alberta et le Québec, il se dirigeait tranquillement vers la Gaspésie et les Maritimes. «Ce n’est encore qu’un début», a-t-il blagué.

L’homme de 49 ans, aux origines acadiennes, n’est pas un athlète et il ne voyage pas pour appuyer une cause quelconque. La vie et différentes circonstances l’ont toutefois amené à se déplacer sur deux roues à travers un pays long de 5 500 kilomètres.

L’aventure a débuté en 2023, a-t-il raconté dans un excellent français. Après avoir roulé plus de 3 000 kilomètres au Québec, il a pris la route d’Ottawa, puis celle de Strathmore, une petite ville près de Calgary en Alberta.

Il s’est plus tard retrouvé en Colombie-Britannique où une vilaine chute l’a ralenti, mais pas arrêté. Quelques semaines plus tard, il était de retour sur les routes albertaines, parcourant plus de 6 000 kilomètres entre le nord et le sud de la province.

Il s’est ensuite dirigé vers la Saskatchewan, le Manitoba et l’Ontario. C’était à la fin de l’année. L’hiver canadien se pointait le bout du nez.

«J’ai passé plusieurs nuits très froides à l’extérieur. On a eu du gros fun», a-t-il reconnu en riant, ne cachant pas une pointe de sarcasme. «Mais les gens ont été vraiment gentils. Même la police est venue me chercher [pour m’amener au chaud].»

En Ontario, les policiers lui ont offert une nuit à l’hôtel. Ailleurs, les corps policiers lui ont payé de la nourriture ou d’autres petites attentions. «J’ai reçu beaucoup d’aide, de support. La GRC, l’OPP [Police provinciale de l'Ontario], la Sureté du Québec…ils m’ont tous aidé.»

De cette aventure, marquée par des moments d’introspection et d’innombrables rencontres – y compris avec certains politiciens, dont Jean Chrétien, Jagmeet Singh et Danielle Smith –, il retient l’empathie et la bienveillance des Canadiens.

«Au Canada, nous sommes tous capables d’être là l’un pour l’autre et c’est très beau. On a tous quelque chose en commun», a-t-il partagé. «Même au Québec ou en Alberta, on est tous pareils au fond. Du bon monde.»

Après Rivière-du-Loup, Daniel Doucet suivra la route 132 jusqu’en Gaspésie. Il rentrera ensuite au Nouveau-Brunswick en direction de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.

L’itinéraire est tracé très grossièrement et le calendrier n’est pas déterminé. «J’y vais au jour le jour. Ça pourrait être très long», a-t-il reconnu, le sourire aux lèvres. Ça déprendra de ce que le voyage lui réservera. Une part d’imprévisibilité avec laquelle il vit, disons-le, très bien.

«C’est un beau trajet, un beau voyage. Quelque chose de marquant et d’inspirant.»