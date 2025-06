Les MRC de Témiscouata et des Basques offrent un soutien financier pour l'emploi

La députée de Rivière‑du‑Loup–Témiscouata–Les Basques, Amélie Dionne, annonce que les MRC de Témiscouata et des Basques pourront développer des projets novateurs répondant à leurs enjeux spécifiques en matière d’emploi. Un soutien financier pouvant aller jusqu’à 100 000 $ leur sera accessible.

En effet, la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé 4,2 millions de dollars pour que les MRC où la vitalité économique est plus faible puissent réaliser des projets en fonction de leurs réalités locales.

Ces projets devront faire l’objet d’une concertation entre les acteurs locaux. Ces derniers devront également participer au financement des projets. Les projets seront réalisés avec la collaboration des directions générales de Services Québec.

Concrètement, une MRC qui ciblerait, par exemple, un enjeu concernant la connaissance des possibilités d’emploi pour les jeunes, pourrait organiser des journées de stage en entreprise, afin de permettre à des jeunes de découvrir des secteurs d’activité économique phares.

«Cette excellente annonce va permettre de concrétiser des initiatives pensées par le milieu et pour le milieu. Elle démontre une fois de plus que notre gouvernement est véritablement à l’écoute des régions. J’ai hâte de découvrir les projets concrets qui prendront forme!», explique la députée de Rivière-du-Loup, Amélie Dionne.

«Ce nouveau levier contribuera à réaliser des projets qui auront un effet positif sur la vitalisation de plusieurs régions du Québec. Les enjeux particuliers auxquels font face les MRC moins vitalisées demandent la mise en place d’initiatives innovantes et adaptées aux réalités locales et c’est ce que nous allons favoriser avec cet investissement», confie la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a ciblé 42 MRC, toutefois un seul projet correspondant à une enveloppe pouvant atteindre jusqu’à 100 000 $ pourra être réalisé par MRC. Les MRC concernées ont jusqu’au 31 mars 2026 pour présenter un projet.