Coups de cœur 2024 : encore des humains d’exception

Un commentaire de François Drouin

L'année 2024 fut particulière pour moi, difficile aussi. J’ai eu la douleur de perdre mon père et d’accompagner ma belle amoureuse des 32 dernières années dans un difficile combat contre le crabe, un foutu cancer. Mais sur le plan professionnel, 2024 a été une année de continuité, où les rencontres riches avec des humains d'exception se sont poursuivies. Je vous en présente ici quelques-uns.

MÉLANIE BÉLANGER

En 2024, Mélanie Bélanger est mon grand coup de cœur. Cette maman de trois beaux enfants, copropriétaire de Remorquage 2000 avec son conjoint Alain Boulianne, est une battante hors norme. À deux reprises, elle a tenu tête au crabe, dans son cas, un foutu cancer du sein. J'ai passé plus d'une heure à l'écouter me raconter son combat, admiratif et impressionné. J'aurais pu y passer la journée. Elle s'est livrée sans censure ni artifice, totalement authentique.

Parce que les vrais héros ne portent pas de cape, Mélanie pourrait passer inaperçue. Mais ses yeux vifs et brillants, son rire, et surtout l'amour qu'elle porte à sa famille, trahissent cette héroïne faite de courage et de détermination. Elle est une inspiration pour les autres, pour moi en tout cas.

GINETTE CARON

Je ne peux passer sous silence ma rencontre avec la mairesse de L’Isle-Verte, Ginette Caron, en janvier dernier dans le cadre du 10e anniversaire de la tragédie de la Résidence du Havre. J'ai été aux premières loges du 23 janvier 2014, et Ginette Caron aussi. Dix ans plus tard, c’est une femme tournée vers l'avenir que j’ai retrouvée.

L’entrevue, qui s’est déroulée en marchant dans les rues du village, m’a permis de mieux cerner Mme Caron, son humanité et sa droiture. Sa sensibilité aussi.

LUCIE DUMONT

Que donne une bombe d'énergie couplée à un grand cœur et à un profond sens de l'humanisme ? Vous l'avez deviné (le nom est en surtitre après tout) : c'est Lucie Dumont. Cette femme exceptionnelle, qui a mis son cœur et son énergie au service du don d'organes, a été de tous les combats cette année, particulièrement dans l’épineux dossier du consentement présumé des donneurs.

Son énergie, qui semble sans fond, est contagieuse, tout comme son sourire et sa bonne humeur. Mais ne vous méprenez pas, le sourire de Lucie n’a d’égal que sa détermination à ce en quoi elle croit.

GRATIEN FOURNIER

Je connais Gratien Fournier depuis plus de 30 ans. C’est sous ses recommandations et celles de son ami et collègue François D’Amours que j’ai acheté ma première télé chez Les Télévisions Rivière-du-Loup. Depuis, j’y suis un client fidèle.

M’asseoir avec Gratien en février dernier m’a permis de réaliser à quel point cet homme est toujours habité par son métier. M. Fournier incarne pour moi ce passionné que le temps ne parvient pas à faire dévier de sa voie. Il faut l’entendre parler de l’importance du service à la clientèle et de la manière dont il déniche encore de nouveaux produits pour comprendre.

ANDRÉANNE LEBEL

Le 16 novembre dernier, Andréanne Lebel a remporté le prix Antoine-Désilets de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) pour sa photographie de Louis-Jean Cormier à l'Île aux Lièvres, dans la catégorie « Arts et Culture ».

Ce prix prestigieux est venu couronner une année de travail exceptionnelle pour elle. Andréanne est un coup de cœur qui remonte au printemps 2012. Elle était encore sur les bancs d’école, plus précisément dans la salle de classe de l’enseignant Benoît Dumais au Cégep de Rivière-du-Loup, où j'étais invité à titre de conférencier. Elle irradiait dans la classe et je l'ai invitée à venir passer l'été avec nous. En 2015, je l'ai recrutée pour combler un départ à la retraite.

Au fil des années, je l'ai vue travailler d’arrache-pied, bûcher, pour développer ses compétences, raffiner son style d'écriture et enrichir sa créativité en photographie. Ce samedi-là, c'est finalement toute la communauté journalistique qui a célébré son talent, et c'était pleinement mérité.

BILLY RIOUX

Aventurier, animateur, historien, et j’en passe : la feuille de route de Billy Rioux est aussi longue que diversifiée. Le natif de Saint-Antonin est au cœur d’une série diffusée sur la plateforme Amazon Prime depuis le 29 novembre, Hard North. On y suit l’aventurier sur sa terre à Sainte-Françoise.

Pour ceux qui se demandent comment est Billy dans la « vraie vie », la réponse est facile : aussi authentique ! Une des personnalités les plus faciles d’accès et attachantes que j’ai rencontrées. S’il a le sens du conte, son sens de l’écoute est du même calibre.

COUPS DE FOUET 2024

À oublier pour l’an prochain ? Le marteau de Linda Gagnon, mairesse de Saint-Médard, la gestion comptable de Fanny Beaulieu, ex-dg de Saint-Simon, la gestion opaque de la CAQ, le «stopper les cwimes» de Pierre Poilièvre, Justin Trudeau (ça ne devrait pas être long), le recyclage du fédéral qui annonce des subventions au Témiscouata six ans après les faits. Mention spéciale aussi au barrières et stations de lavage de Témiscouata-sur-le-Lac à qui on souhaite une meilleure saison.

Dans la catégorie à ne pas inviter au même party des fêtes, Mario Bastilles et Amélie Dionne, Marc Morin et Amélie Dionne, Claudette Migneau et Amélie Dionne, Sylvie Vignet et Amélie Dionne, Gilles Lortie et Amélie Dionne, Charles Pomerleau et Amélie Dionne… Bref, vous avez compris l’idée.

À tous, chers lecteurs et lectrices, je vous souhaite une bonne année 2025 !