Pont de la rivière des Trois Pistoles : des citoyens demandent un nouveau BAPE

Le Regroupement citoyen pour la protection du territoire Bic/St-Fabien a transmis le 29 octobre une lettre et un mémoire détaillé d’une vingtaine de pages au ministère de l’Environnement de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs afin de demander la tenue d’une nouvelle analyse du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) avant la construction d’un autre pont au-dessus de la rivière des Trois Pistoles, dans le cadre du prolongement de l’autoroute 20.

Le porte-parole du regroupement citoyen, Gratien Bélanger, déplore que l’étude d’impacts environnementaux qui a été réalisée en 2002 ne mentionne à aucun moment la notion de «changements climatiques». Ils estiment que les travaux du BAPE sont maintenant obsolètes. Il y a 22 ans, le projet était évalué à 90 M$.

«Ça fait presque un quart de siècle. Il s’est passé beaucoup de choses depuis ce temps. La loi a changé. Certaines dispositions n’existaient pas encore. Ce qui nous inquiète, c’est qu’on fasse le pont le plus haut du Québec à coups de centaines de millions de dollars, sans mettre à jour les études», ajoute Gratien Bélanger. Une protection légale s’applique maintenant aux milieux humides et hydriques. De plus, depuis 2015, les élus ont adopté divers engagements inscrits dans la Charte des paysages du Bas-Saint-Laurent.

Les citoyens qui soutiennent cette initiative souhaitent que le projet soit réalisé en respectant les dispositions législatives et l’assentiment social de 2024. Le Regroupement citoyen pour la protection du territoire Bic/St-Fabien ne souhaite pas se prononcer pour ou contre le prolongement de l’autoroute 20.

«On essaie d’amener le débat au-dessus du fait d’être pour ou contre. Le pont sera au-dessus de la rivière pour des centaines d’années. Nous ne sommes pas à une année près pour faire les choses comme il se doit, en respectant les législations d’aujourd’hui», renchérit M. Bélanger.

Ce dernier croit que ce dossier local a une portée nationale en raison des sommes qui devront être investies et des effets d’une construction de cette envergure sur les écosystèmes. Il est également d’avis que la tenue d’un BAPE permet d’alimenter toutes les parties positivement avec des informations factuelles.

Le projet a été réinscrit au Plan québécois des infrastructures en 2022. Le Regroupement citoyen a commencé ses démarches de rédaction du mémoire lors de la publication d’un appel d’offres pour le futur pont de la rivière Trois Pistoles, en juin 2024.

