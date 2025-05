La vitesse des automobilistes sur la rue Hayward inquiète les résidents

Les dépassements de vitesse sur la rue Hayward sont une source de préoccupations à Rivière-du-Loup. Un citoyen a profité de l’occasion pour demander une prise de mesures concrètes lors de la séance publique du 20 mai au conseil municipal.

Le maire Mario Bastille a pris note de la situation et a confirmé qu’il envisageait qu’une étude de circulation soit réalisée afin de trouver des solutions pérennes.

Durant la période des questions, le résident du secteur de la Pointe a affirmé que sa rue avait des airs de piste de course, une fois le soleil couché. Les automobilistes se permettraient de rouler à vive allure aux alentours de 80 ou 90 km/h dans la rue en question où la limite de vitesse est de 30 km/h.

«Depuis 2023, soit un an après la fin des travaux réalisés en 2022 sur la rue Hayward, on fait face à des problèmes de course automobiles entre 20 h le soir et 1h du matin, parfois même en plein jour […] On a fait beaucoup d’actions, on a téléphoné au MTQ, on a parlé à un haut fonctionnaire de la Ville et pour finir on s’est aussi dirigé vers le Sûreté du Québec», a-t-il expliqué.

«Est-ce que vous pouvez vous engager à régler notre problématique avec des actions concrètes?», a-t-il demandé.

UNE PROBLÉMATIQUE LOCALE

Le maire Mario Bastille s’est montré attentif et concerné par le problème dénoncé par le citoyen bien qu’il ait avoué prendre tout juste connaissance de la problématique sur la rue Hayward. Il s'est dit ouvert à ce qu’une étude de circulation soit réalisée afin de connaitre les vitesses moyennes et les heures approximatives des transgressions.

«Une fois ces informations relevées, je pourrai faire intervenir la Sûreté du Québec plus facilement» a-t-il indiqué. En attendant la mise en place de ces mesures, il a assuré qu'il allait communiquer avec le directeur local de la Sûreté du Québec pour demander une plus grande surveillance des policiers dans le secteur.

Rappelons qu’il y a un an et demi, un accident mortel est survenu à l’entrée de la rue Hayward, causant la mort du conducteur. Les policiers n’avaient pas écarté l’hypothèse de la vitesse excessive.