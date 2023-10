Conseil municipal de Rivière-du-Loup en bref

Réunis en assemblées générales spéciales, les membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) du Bas Saint-Laurent se sont prononcés à 93,7% en faveur d’un mandat de grève pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée, près d’un an après avoir amorcé la présente ronde de ...