Les travaux au Camping de la Pointe sont commencés

Les Louperivois qui sont allés se promener sur le bord de l’estuaire à la Pointe ont pu apercevoir de la machinerie lourde au camping municipal. Les travaux ont débuté dans la semaine du 15 octobre après une réunion de démarrage.

Préalablement, la Ville de Rivière-du-Loup a envoyé une communication en septembre aux campeurs y laissant leur roulotte pour les avertir d’éventuels travaux.

Entre cette période et le début de l’excavation, les travaux publics ont enclenché les opérations en enlevant les modules de jeux, tables à pique-nique et en déplaçant des arbres et arbustes.

Rappelons que c’est l’entreprise A.G.M. construction de Saint-Antonin qui a le mandat de construire les blocs sanitaires qui comporteront aussi un accueil et une salle communautaire.

Les travaux se dérouleront pendant la saison morte et devraient se conclure au printemps prochain, avant la réouverture du camping.

