Marche SP 2025 : un élan d’espoir pour un avenir sans sclérose en plaques

À seulement deux jours de la Marche SP 2025, le Bas-Saint-Laurent se prépare à un événement mobilisateur et rempli d’espoir. Le dimanche 25 mai, le parc Beauséjour de Rimouski sera le point de rassemblement de quelque 200 participants : un événement clé de mobilisation pour la recherche sur la sclérose en plaques (SP) et pour le soutien de la communauté SP. Aussi les personnes atteintes des MRC de Kamouraska, La Matapédia, La Mitis, Les Basques, Matane, Rivière-du-Loup et Témiscouata ont-elles la possibilité de s’inscrire et de prendre part à cette marche de manière virtuelle.

La situation au Bas-Saint-Laurent est alarmante : avec un diagnostic de SP posé en moyenne chez 12 personnes par jour au Canada, nous estimons qu’à la fin de 2025, près de 1 000 personnes dans notre région vivront avec cette maladie. Notre organisation est dans l’urgence d’agir pour faire face à cette réalité grandissante, d’autant plus qu’une seule clinicienne spécialisée à Rimouski doit répondre aux besoins de l’ensemble du Bas-Saint-Laurent.

La Marche SP du Bas-Saint-Laurent, qui aura lieu beau temps, mauvais temps, vise à recueillir 35 000 $, contribuant ainsi à l’objectif provincial de 810 000 $ à travers le Québec. La collecte de dons se poursuit jusqu’au 30 juin, offrant la possibilité de maximiser ses contributions pour un avenir sans SP.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

Le début des inscriptions se fera à 9 h 30, sur place. Entre 10 h 45 et 11 h, des allocutions du maire de Rimouski, Guy Caron, du député fédéral Maxime Blanchette-Joncas, et de Dany Lizotte, attaché de presse de la ministre Maïté Blanchette-Vézina, seront prononcés. À 11h, ce sera le départ officiel de la marche.

Pour agrémenter la journée, hot-dogs et café seront servis sous la tente. De nombreux exposants, dont SMVR 2 Visions, seront présents pour partager des informations d’intérêt pour nos participants.

Au retour de la marche, le public pourra entendre de vive voix le témoignage touchant d’une jeune personne de notre communauté dans le cadre du lancement de notre campagne de sensibilisation SP 2025-2026, intitulée « Parlons de nous!».

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune complexe qui affecte le cerveau et la moelle épinière. Le Canada présente l’un des taux les plus élevés de SP au monde. C’est pourquoi l’engagement de notre communauté est essentiel pour soutenir la recherche et accompagner les personnes touchées.