Bernard Généreux nommé ministre associé au sein du cabinet fantôme conservateur

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a nommé pas moins de 73 députés à des postes de direction et de porte-parole en vue de la rentrée parlementaire le lundi 26 mai. Cela représente un peu plus de la moitié de la députation conservatrice, qui compte 143 élus. Le député de Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Kataskomiq - Témiscouata, Bernard Généreux intègre lui aussi le cabinet fantôme de l'opposition.

Le chef du PCC a ainsi nommé 48 députés porte-parole, tandis que 14 autres deviendront porte-parole associés.

M. Généreux occupera le poste de ministre associé responsable des Langues officielles. «Ce dossier me tient profondément à cœur. Comme député d’une des circonscriptions les plus francophones au pays, et ancien membre du Comité permanent des langues officielles, je sais à quel point la défense de nos droits linguistiques est essentielle», a déclaré M. Généreux.

À ce titre, son rôle consistera à surveiller le respect des engagements du gouvernement en matière de bilinguisme officiel au Canada. Malgré cette nomination, le parti prévient que d’autres changements pourraient survenir dès l’automne.

«La plupart des membres du Cabinet fantôme conserveront leurs fonctions d'avant les élections pendant cette brève session, tandis que les nouveaux venus apprendront les rouages et montreront leurs talents. Des remaniements à l'automne et à l'hiver permettront à d'autres députés nouvellement élus d'accéder à des postes clés», indique le PCC dans un communiqué partagé sur le réseau social X par Pierre Poilievre.

L’opposition officielle affirme élargir son équipe avec la volonté de maximiser son efficacité. Cette nouvelle répartition des portefeuilles vise à «s’assurer qu’aucun aspect du programme du gouvernement n’échappe à sa surveillance».

Par ailleurs, l’ancien chef conservateur Andrew Scheer a hérité du rôle de leader parlementaire à la Chambre des communes.

Rappelons que Pierre Poilievre a échoué à se faire élire lors des élections du 28 avril. Il tentera de faire son entrée à la Chambre des communes lors de l’élection partielle qui doit se tenir dans la circonscription albertaine de Battle River—Crowfoot, où le député conservateur Damien Kurek a annoncé son intention de démissionner afin de laisser la place à son chef.