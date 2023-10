Décès de Paul Alexander Banko : le coroner conclut à une mort accidentelle

Le coroner, Me Jean-Pierre Chamberland, a conclu le 2 octobre que le kayakiste disparu sur les eaux du fleuve Saint-Laurent pendant près de trois semaines en mai dernier, Paul Alexander Banko, est décédé accidentellement. «Il a été téméraire dans son intention de se rendre sur ces iles ce jour-là», a-t-il écrit dans son rapport.

L’homme âgé de 41 ans de Brossard s’est aventuré seul en kayak le 18 mai vers 16 h 30 sur le fleuve Saint-Laurent à partir du quai de Notre-Dame-du-Portage. Entomologiste spécialiste dans la recherche d’insectes rares, il avait l’intention de se rendre vers les Îles Pèlerins pour y étudier des spécimens. Ces dernières sont situées à plusieurs kilomètres au nord-ouest de la municipalité.

Les conditions météorologiques n’étaient pas optimales pour une sortie sur le fleuve. «Le temps n’est pas beau, la mer est houleuse et mauvaise. L’eau est […] très froide. Les vents sont de 20 à 25 nœuds et, au large, les vagues sont de 6 à 8 pieds de hauteur», décrit Me Chamberland.

M. Banko n’était que très peu ou pas habitué au kayakisme. «[…] même s’il l’avait été, les conditions prévalentes sur la mer auraient dû le dissuader de s’y aventurer ainsi, car à mon avis, même des experts auraient hésité», souligne le coroner.

Pour ces raisons, le kayakiste aurait vraisemblablement chaviré. Le spécialiste attribue les causes de la mort à l’hypothermie et la noyade consécutivement à une immersion dans le Saint-Laurent.

Étant donné l’état du corps lorsqu’il a été retrouvé trois semaines après sa disparition, en faisant fi des ecchymoses et égratignures causées par un voyage de plus de 200 km dans le fleuve, Me Chamberland estime la date de la mort au 18 mai.

Rappelons que la dépouille a été retrouvée le 8 juin dans la municipalité de Saint-Ulric dans la Matanie. Le kayak de M. Banko avait été découvert le 26 mai dans le secteur de Pointe-au-Père à Rimouski. D’importantes équipes de recherche de la Sûreté du Québec, de la Garde côtière et des Forces armées canadiennes avaient été déployés pendant près de deux semaines de Kamouraska à Rimouski afin de retrouver le disparu.

À LIRE AUSSI»

Les recherches se poursuivent pour retrouver le kayakiste disparu

Disparition : le périmètre s’agrandit et les Forces armées se joignent aux recherches