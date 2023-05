Disparition : le périmètre s’agrandit et les Forces armées se joignent aux recherches 

La Sûreté du Québec, la Garde côtière et même les Forces armées canadiennes ont unis leurs forces aujourd’hui pour retrouver le kayakiste montréalais disparu depuis jeudi dernier à la hauteur de Notre-Dame-du-Portage.

Après une journée complète de recherches lundi, les autorités ont poursuivi leurs efforts ce mardi 23 mai. Des agents ont continué de marcher le long des berges de la région. Ils ont été appuyés par la Garde côtière et les Forces armées qui ont déployés des appareils afin couvrir un plus grand territoire sur l’eau et dans les airs.

Des avions, des hélicoptères et plusieurs navires ont ainsi été mis à contribution par les différents services. Une compagnie aérienne a aussi participé au déploiement.

Selon le sergent Claude Doiron, porte-parole à la SQ, le Garde côtière a utilisé des équipements de détection au sol tout au long de la nuit dernière. Actuellement, l’aide de la population est toujours requise.

«Il ne faut pas écarter la possibilité que le kayak se soit renversé et qu'un objet soit resté coincé sur un rocher ou qu’il se soit échoué sur une berge […] Plus le temps passe, plus les chances qu'un objet se retrouve sur les berges, notamment à l’Est, s'accroissent», a-t-il dit.

«On donc demande toujours aux gens de garder les yeux ouverts. S’ils découvrent un objet quelconque, que ce soit une pagaie, une veste ou autre, il faut alerter le 911», a-t-il maintenu.

Le périmètre de recherches s’est aussi développé vers l’est au cours des dernières heures, avec la réalisation de différentes simulations. Claude Doiron ne cache pas, d’ailleurs, que les ressources seront appelées à se déplacer vers la péninsule gaspésienne plus le temps avancera.

Actuellement, les recherches sont menées sur un très vaste territoire, de Rivière-du-Loup jusqu’au nord-est de Baie-Comeau.

Paul Alexander Banko, un résident de Montréal, est disparu depuis jeudi dernier. Ses proches ont alerté les services d’urgence après ne pas avoir eu de ses nouvelles pendant quelques jours.

L’homme avait mentionné vouloir venir faire du kayak de mer dans la région de Rivière-du-Loup, mais son itinéraire n’était pas connu avec précision. Il aurait été vu pour la dernière fois près du quai de Notre-Dame-du-Portage, peu de temps après avoir quitté la rive à bord d’un kayak turquoise de marque P & H, modèle Scorpio MV II.

Selon la description transmise par les autorités, M. Banko a la peau blanche, les cheveux bruns et les yeux verts. Il mesure 5 pieds 10 pouces et pèse environ 180 livres. Il a aussi un œil tatoué sur le bras gauche, a-t-on précisé.