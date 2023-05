Le kayak de Paul-Alexander Banko localisé près de Pointe-au-Père

La Sûreté du Québec a annoncé vers 17 h le 26 mai avoir retrouvé le kayak de Paul-Alexander Banko, disparu depuis le 18 mai, au large du secteur de Pointe-au-Père, dans la région de Rimouski.

Les policiers de la SQ demandent aux citoyens du Bas-Saint-Laurent d'ouvrir l'oeil, plus particulièrement le long des berges entre Rivière-du-Loup et Rimouski. La dernière fois que le disparu a été vu, il portait une veste de flottaison bleue et un manteau orange,

La kayakiste de 41 ans de la région de Montréal avait quitté le quai de Notre-Dame-du-Portage le 18 mai en après-midi à bord d'une embarcation turquoise de marque P & H, modèle Scorpio MV II.

Selon la description transmise par les autorités, M. Banko a la peau blanche, les cheveux bruns et les yeux verts. Il mesure 5 pieds 10 pouces et pèse environ 180 livres. Il a aussi un œil tatoué sur le bras gauche, a-t-on précisé.

Les recherches aériennes, nautiques et terrestres se poursuivent, assistées de la Garde côtière canadienne, indique la sergente Audrey-Anne Bilodeau de la Sûreté du Québec.

Les autorités continuent de demander aux gens qui habitent le long des berges de leur communiquer toutes les informations ou observations qui pourraient les aider à faire avancer l’enquête.