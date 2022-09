Rivière-du-Loup illuminera ses chutes

Dans le cadre du 350e anniversaire de la Ville de Rivière-du-Loup en 2023, les membres du conseil travaillent présentement à faire illuminer les chutes ou la paroi rocheuse du parc des Chutes.

Lors d’un appel d’offres, la Ville a reçu deux soumissions pour l’illumination des chutes. L’entreprise Gestion Groupe Ombrage (GGO) a été sélectionné pour un montant de 77 600 $ avant taxes. L’autre soumissionnaire, Tétrotech, a fait une offre de 119 997, 49 $ taxes en sus.

GGO a le mandat de présenter un concept à la ville pour illuminer un des attraits les plus reconnus de la Ville. Trois plans seront présentés au conseil, parmi lesquels les membres choisiront le plus intéressant tout en se fiant au coût total de l’option choisie.

«On aimerait ça quand même que ça fasse un effet "wow" et ça pourrait être en même temps un lieu pour attirer le tourisme sans dénaturer les chutes et le parc», assure le maire Mario Batille qui souhaite laisser un legs à Rivière-du-Loup pour son 350e. Ce projet pourrait attirer plus de touristes au parc, puisque les chutes pourraient être autant attrayantes en journée qu’en soirée.