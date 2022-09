Passerelle entre le parc des Chutes et le parc de la Croix : «Il y a une fenêtre qui est là pour déposer une demande de subvention»

Lors de la séance du conseil du 26 septembre, le projet de passerelle reliant le parc des Chutes et le parc de la Croix à Rivière-du-Loup est revenu plus vite que prévu à l’ordre du jour. Le maire, Mario Bastille estime qu’une opportunité s’ouvrait au conseil afin de trouver un financement complémentaire grâce au programme d’aide financière au développement de transport actif dans les périmètres urbains (TAPU).

Cette demande de subvention sera déposée dans le cadre de la phase deux. Selon le maire, il a été porté à l’attention du conseil qu’après l’emprunt de la passerelle par les citoyens, ils se retrouvent dans les sentiers, ce qui rend difficile l’accessibilité universelle prônée par le projet. La Ville pourrait aller chercher jusqu’à 1 M $ avec ce financement. La phase deux, quant à elle est évaluée à environ 2,6 M $.

À LIRE AUSSI »

Rivière-du-Loup souhaite aller au-delà d’une simple traverse piétonnière

Passerelle entre le parc de la Croix et le parc des Chutes : «On est proactifs»

Rappelons que la phase un concerne l’infrastructure dont les coûts se chiffrent à 2, 9 M $, portant le total du projet à 5,5 M $. La Ville de Rivière-du-Loup a déjà reçu une subvention de 508 000 $ qui prenait échéance en mars 2023 et dont la date butoire a pu être repoussée d’un an. Le projet avait été mis sur pause en aout dernier, à la suite de l’appel d’offres qui a révélé des couts plus élevés que prévus.

Avec ce financement, en plus de la demande qui sera envoyée prochainement, le conseil veut faire en sorte de baisser le cout du projet pour les citoyens. M. Bastille mentionne que la passerelle «n’est pas la priorité des priorités», mais qu’il est important de trouver des sources de revenus afin d’avoir une meilleure acceptabilité sociale du projet. La Ville attend aussi une réponse de Transports Canada en lien avec une demande de subvention. Selon le maire, une entreprise privée serait aussi intéressée à embarquer dans le projet.