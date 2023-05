Kayakiste disparu : reprise des recherches aériennes

La Tournée Jamais sans mon casque de l’organisme Avec toute ma tête s’est ’arrêtée ce 26 mai à Rimouski pour sensibiliser la population, et particulièrement les jeunes, à l’importance du port d’un casque protecteur lors des activités récréatives et sportives. Pour l’occasion, Simon Poulin, fondateur et directeur d’Avec toute ma tête était ...