Denis Marcoux souhaite devenir préfet de la MRC des Basques 

Le maire de Saint-Simon-de-Rimouski, Denis Marcoux, offrira ses services en tant que préfet de la MRC des Basques, lors des élections de novembre prochain. L’élu a confirmé, ce jeudi 8 mai, dans un communiqué adressé aux électeurs, que son nom allait être sur les bulletins de vote.

M. Marcoux tentera ainsi de prendre le relais de Bertin Denis qui ne sera pas de retour pour un cinquième mandat, après 15 ans d’implication à la préfecture et plus de 30 ans en politique municipale.

Au cours des quatre dernières années, M. Marcoux a été très vocal sur la nécessité d’encourager et de participer à la mise en commun, entre les municipalités et avec la MRC des Basques, des ressources humaines et matérielles qui pouvaient l’être. C’est notamment sur cet engagement précis qu’il assoit sa candidature prochaine.

Il s’agit d’ailleurs d’un processus «encore en cours» auquel il estime déjà contribuer «de façon significative», que ce soit pour l’unification des services incendie, la gestion des services d’aqueduc, la collaboration pour certains services comme l’inspection en immobilier ou même les démarches de fusion «quand c’est la meilleure solution».

«Je suis là pour encourager toute évolution en ce sens, et même pour y travailler activement quand c’est utile. À mon avis, c’est le seul moyen de nous assurer, dans les Basques et dans chacune de nos municipalités propres, des services à long terme, et de maintenir leur qualité», soutient-il.

Après quatre ans à la mairie de Saint-Simon-de-Rimouski, période au cours de laquelle il s’est réjoui d’avoir remis la Municipalité sur pied, «malgré une opposition parfois dure», Denis Marcoux ne cache pas qu’il avait l’intention d’offrir ses services pour un nouveau mandat comme maire. Cependant, «après mûre réflexion», un choix s’est imposé.

«J’aime beaucoup ma municipalité», souligne-t-il. «Je crois pouvoir lui être encore plus utile en me présentant au poste de préfet de la MRC des Basques, tout en me rendant plus utile en même temps pour l’ensemble de ses citoyens.»

Denis Marcoux précise toutefois, sans cachette, qu’il n’a pas l’intention de faire plus d’un mandat à la MRC. «Mais pendant ces quatre années, je m’engage à travailler avec tous ceux que vous élirez dans chacune des municipalités afin de transformer notre façon de faire les choses dans les Basques, afin de préserver et d’améliorer nos services municipaux, ceux offerts aux citoyens, aux entrepreneurs et aux entreprises, qu’elles soient de nature commerciale ou communautaire», a-t-il lancé.

«Je ne prétends pas faire seul ce travail. Ce que je promets, c’est d’aplanir le terrain pour tous les acteurs du milieu qui voudront contribuer. Je ferai en sorte que les choses bougent et que les obstacles soient surmontés», a-t-il renchéri.

Rappelons que le préfet de la MRC des Basques est élu au suffrage universel, c’est-à-dire que ce sont les électeurs du territoire qui auront à élire leur prochain préfet.

À ce jour, le maire de Saint-Clément et ex-président du Syndicat des producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent, Gabriel Belzile, a lui aussi confirmé sa volonté de poser sa candidature pour le poste de préfet. Le nom de Roger Martin, maire de Saint-Mathieu-de-Rioux, a aussi récemment été évoqué. Ce dernier est intéressé, mais toujours en réflexion.