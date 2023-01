Parc canin de Rivière-du-Loup : Une hausse de 144 % de l’estimation des couts

Un an après avoir réalisé les premières estimations des couts reliés au parc canin de Rivière-du-Loup, une mise à jour a été effectuée en septembre 2022. Alors que les travaux étaient évalués légèrement au-dessus de 82 000 $, ces derniers se chiffrent maintenant à un peu plus de 200 000 $, soit une augmentation de 144 %.

D’après Pascal Tremblay, directeur au service des communications à la Ville de Rivière-du-Loup, la volonté du conseil municipal était que les couts demeurent en bas de 100 000 $. Il explique ces «hausses incroyables» par l’inflation, la pénurie de main-d’œuvre et le respect d’exigence de la RBQ et la CNESST.

L’augmentation la plus frappante selon le directeur est le matériel nécessaire pour mettre en place la clôture «Frost», c’est-à-dire une clôture à mailles de chaine. Une seule soumission a été déposée à un montant de 62 000 $. «Nous avons clôturé de nombreux parcs et espaces verts dans les dernières années et le budget était toujours respecté. C’est donc dire que le coût du matériel a bondi de 300 % depuis à peine deux ou trois ans», a mentionné M. Tremblay.

Des hausses importantes ont aussi été remarquées du côté de l’aménagement paysager (5 249 $ à 15 748 $), l’électricité et l’éclairage (15 748 $ à 41 995 $), le stationnement (5 249,37 $ à 15 748 $) et l’abri (12 598 $ à 20 997 $). L’ancien bâtiment de l’écocentre doit aussi être raccordé à l’aqueduc et l’égout, ce qui nécessiterait un montant de 20 997 $.

Depuis plusieurs années, la Ville de Rivière-du-Loup travaille à mettre en place un parc canin à la suite de demandes récurrente de ses citoyens. Avec les nouveaux couts envisagés, les élus auront à se pencher à savoir si le projet ira de l’avant ou s’il sera encore repoussé de quelques années. Il est à noter que malgré l’augmentation des travaux, le maire, Mario Bastille, semble vouloir la réalisation du projet pour répondre aux besoins de la population.

»À LIRE AUSSI:

-L’idée d’un parc à chiens discutée à Rivière-du-Loup

-Parc canin : les citoyens de Rivière-du-Loup seront à nouveau consultés

-Une étape de plus vers le parc canin à Rivière-du-Loup