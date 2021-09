Parc canin : les citoyens de Rivière-du-Loup seront à nouveau consultés

La Ville de Rivière-du-Loup tiendra une consultation publique le mercredi 29 septembre prochain, concernant l’aménagement d’un parc à chiens près du site de l’écocentre sur la rue Delage. Les détails sur cette soirée d’informations seront acheminés aux citoyens concernés.

Alors que l’écocentre a récemment déménagé dans le parc industriel, un vaste terrain se montre ainsi disponible. Dans un secteur où l’espace ne manque pas, l’emplacement idéal pour l’aménagement d’un parc canin semble avoir été déniché. «Honnêtement, c’est de loin le meilleur terrain disponible en ce qui concerne l’accès et le bruit», a expliqué Pascal Tremblay, directeur des communications de la Ville de Rivière-du-Loup.

Il s’agit d’une réelle opportunité d’après M. Tremblay, puisque ce dernier projet totaliserait des coûts en bas de 100 000$, soit un approximatif de 75 000$. Ce montant inclurait le terrain clôturé et gazonné, son aménagement minimaliste et un point d’eau. Un bloc sanitaire serait également déjà installé, minimisant encore une fois les coûts.

La demande d’un parc canin à Rivière-du-Loup persiste depuis plusieurs années déjà. Le dossier a été abordé en 2015 et en 2018 à ce sujet, mais il n’a pas été aménagé. Avec une demande toujours plus grandissante, la Ville de Rivière-du-Loup a décidé de laisser tomber son projet initial qui consistait en l’ouverture d’un service de fourrière régionale dans la MRC et d’un parc canin à proximité. Elle a plutôt choisi de saisir l’occasion qui s’offrait à elle avec l’ancien terrain de l’écocentre, plus accessible et moins couteux.

Avant toute grande annonce, il faudra d’abord attendre de voir l’accessibilité sociale des citoyens face à cette proposition lors de la soirée d’informations.