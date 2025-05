Lancement du magazine «Le Gourmand» à Saint-Modeste

Entre deux bouchées de produits locaux préparées par la cheffe invitée Cynthia Émond, l’équipe de Tourisme Rivière-du-Loup a dévoilé sa toute nouvelle initiative : le magazine «Le Gourmand» dont la mission est de mettre en valeur le travail des artisans agroalimentaires de la région. Cette nouveauté arrive tout juste avant le lancement de la saison touristique.

Selon la directrice de Tourisme Rivière-du-Loup, Élyane Côté, l’objectif visé par la publication du magazine est d’enrichir l’offre touristique de la région et d’encourager l’achat local en faisant découvrir les initiatives de valorisation du terroir dans les 13 municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup.

Cette publication sera distribuée gratuitement chez les producteurs agroalimentaires participants, dans les hôtels de Rivière-du-Loup et au bureau d’information touristique. Le lancement officiel a eu lieu dans les loges fraichement inaugurées de l’Espace collectif Berger (église) à Saint-Modeste, le jeudi 1er mai.

Le magazine «Le Gourmand» a pris naissance avec le fonds saveurs et savoir-faire de Tourisme Rivière-du-Loup, qui est généré par les activités comme la boutique des Fêtes et la vente de paniers cadeaux lors des congrès. «On avait fait les circuits gourmands il y a deux ans et ça avait vraiment bien fonctionné. C’était difficile de rejoindre les touristes et de faire en sorte que nos horaires concordent. On voulait faire découvrir les beaux produits et les producteurs du territoire sans avoir à faire le tour», explique Élyane Côté.

Plus d’un an de travail a été nécessaire afin de réaliser ce projet, de l’écriture des textes à la prise de photographies, en passant par la création de recettes spécialement pour le magazine, la correction et finalement, l’impression.

Il est possible d’y lire des portraits de producteurs, comme Gaston Dupont de la Bergerie du Pont de Saint-Antonin, la famille de la Cabane à sucre Jocy de Saint-Modeste, des chefs comme Létécia Bossé de l’Hôtel Lévesque et Cynthia Émond de Tout sous un même chef, ou encore de l’équipe du Boréal Univers Gourmand de l’Hôtel Universel à Rivière-du-Loup, entre autres.

Ce projet a été réalisé avec la collaboration de la Caisse Desjardins de Viger et Villeray, la MRC de Rivière-du-Loup et la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Les produits qui figurent dans le magazine «Le Gourmand» sont disponibles en permanence à la boutique du bureau d’information touristique de Rivière-du-Loup, sur le boulevard de l’Hôtel-de-Ville. «L’été, c’est apprécié par les touristes qui viennent nous voir. Ils ont une vitrine sur les producteurs agroalimentaires et ils peuvent se faire un panier pour pique-niquer au parc du Campus-et-de-la-Cité», complète Élyane Côté.

Le lancement concorde avec le début du printemps, mais aussi avec les balbutiements de la saison touristique. «Les gens de la MRC de Rivière-du-Loup ne savent pas qu’on a autant de producteurs et de produits dans la région […] Ce sera autant intéressant pour les gens d’ici que pour les touristes.»

Le projet s’inscrit dans le plan de développement de la zone agricole de la MRC de Rivière-du-Loup et dans son axe de mise en valeur de l’agrotourisme et de la production locale dans la région.