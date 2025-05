C’est vendredi le 13 juin prochain qu’aura lieu la 29e Journée de golf au profit de la Fondation Annette Cimon Lebel au Club de golf de Rivière-du-Loup. Cet évènement annuel permet aux participant.es de se rassembler, tout en recueillant une grande partie des sommes nécessaires pour offrir du soutien aux gens atteints de cancer tout au long de l’année.

Le coût des soins de radiothérapie sur une période de 5 à 6 semaines suscite fréquemment des inquiétudes au sein des familles du patient. En moyenne le montant de traitement minimal estimé pour les personnes atteintes de cancer au Québec ou à Rimouski est de 1500$. Parmi ces frais on compte l’hébergement, les repas, les transports et les médicaments.

La Fondation a voulu bonifier son offre de services en 2022, et offre maintenant du soutien psychosocial individuel, des ateliers sur la gestion de l’anxiété face au cancer, un groupe de soutien, un groupe de marche thérapeutique et des cours de yoga.

Comment participer ? En réservant votre place: le coup de départ se fera à 11h00, suivie d’une panoplie de jeux et de prix qui sauront divertir les golfeurs. Le coût de l’activité de golf est de 150$, incluant : l’inscription de golf, la voiturette et le repas. Les gens qui veulent soutenir la Fondation en foursome peuvent le faire pour la somme de 800$, incluant une commandite d’une valeur de 250$.

DES DONS RÉCOLTÉS POUR SQUVER DES VIES

La Fondation a remis 1 019 000$ à plus de 2931 personnes, pour leur venir en aide depuis 1995. Elle offre l’ensemble de ses services dans les régions suivantes : tout le Bas St-Laurent, les MRC de Montmagny, l’Islet et les Etchemins, dans la région de Chaudières Appalaches, ainsi que les MRC d’Avignon et Bonaventure en Gaspésie.