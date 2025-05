Défi têtes rasées: Le Cégep de Rivière-du-Loup remet plus de 4000$ à Leucan

À l’occasion de l’édition 2025 du Défi têtes rasées de Leucan, un montant de 4 023,95 $ a été remis à l’organisme par l’équipe du Cégep de Rivière-du-Loup, composée d’élèves et de membres du personnel.

Ceux-ci ont choisi de se faire raser la tête à l’occasion de la Nuit de l’interdit, un évènement de créations artistiques, qui a eu lieu le 24 avril dernier.

À noter également qu’un peu plus de la moitié du montant remis par le Cégep a été amassée par le groupe rock Pas Pire Pantoute, formé majoritairement d’employés de l’établissement.

Au total, une douzaine de personnes sont passées sous la tondeuse lors de l’évènement. Leucan s’engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles. Le Défi têtes rasées existe depuis 2001 et a permis d’amasser plusieurs dizaines de millions de dollars depuis sa création.