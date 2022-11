La députée Amélie Dionne s’impliquera dans le dossier de l’église de L’Isle-Verte

Mise au courant la semaine dernière de la situation délicate dans laquelle se retrouve le conseil de fabrique de Saint-Jean-Baptiste, qui gère l’église de L’Isle-Verte, la députée Amélie Dionne confirme qu’elle agira pour dénouer cette impasse.

En raison d’un manque de financement, l’église de La Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste pourrait ne pas être chauffée cet hiver. L’an dernier, la Municipalité de L’Isle-Verte avait défrayé 27 000 $ pour venir en aide à la fabrique. La députée de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, se dit en «mode solution» afin de préserver cette église patrimoniale.

«Je vais m’asseoir avec les acteurs, on va identifier certaines pistes de solutions. J’ai des appels à faire pour voir ce qu’il est possible de faire […] On va régler le financement du chauffage qui est assez urgent. Après ça on va voir comment on voit l’avenir de cette église-là», a réagi Mme Dionne.

Elle ajoute que de plus en plus d’églises sont transférées aux municipalités qui décident d’y développer des projets communautaires, comme à Saint-Modeste ou encore à Saint-Cyprien. Ces deux églises ont été converties en salles multifonctionnelles au cours des dernières années. «Il y a plusieurs aspects à évaluer avant de dire que le ministère de la Culture doit défrayer les frais. Tout le monde a une part de responsabilité là-dedans […] Quand c’est une église classée patrimoniale, il faut essayer de trouver une solution pour la préserver, c’est notre patrimoine bâti», précise la députée.

Elle souligne le travail qui a été fait dans ce dossier par le comité le Cœur de L’Isle-Verte de 2014 à 2022. Il a été dissous en 2022 sans avoir pu concrétiser sa vision de salle communautaire comprenant des bureaux municipaux et touristiques.

L’église de La Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste est classée au registre des monuments patrimoniaux par le ministère de la Culture et des Communications depuis 2015. Les travaux de construction de cette église ont débuté en 1846 et elle a été inaugurée en octobre 1855.

Le conseil de fabrique devrait annoncer sa décision de chauffer ou non l’église aux paroissiens le 27 novembre lors d’une messe. Il pourrait opter pour une fermeture de l’église en laissant la sacristie ouverte au public.

