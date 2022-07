Passerelle à Rivière-du-Loup : la Ville toujours en réflexion 

La récente ouverture des soumissions pour le projet de passerelle avec points d’observation entre le parc de la Croix et le parc des Chutes n’a pas amené la Ville de Rivière-du-Loup à célébrer. Malgré une soumission plus basse que celle anticipée, les élus ne sont pas encore prêts à statuer sur sa réalisation.

Évalué à environ 2,9 M$, l’offre du plus bas soumissionnaire, Construction Béton 4 Saisons Inc., est sortie à 2 805 390 $. Cela représente une économie sur le règlement d’emprunt adopté il y a quelques semaines, mais les cartes ne sont pas jouées pour autant. Mario Bastille ne s’est pas réjoui de ce résultat.

«On n’a pas [sabré] le champagne», a confié le maire, en marge de la séance du conseil municipal du 4 juillet. «C’est proche de notre règlement d’emprunt, mais ça reste un projet d’envergure, quelque chose qui n’est pas commun, et on n’a pas une grosse marge de manœuvre […] On a plusieurs éléments à regarder et la réflexion va se poursuivre.»

Dans ce dossier, la Ville espère toujours pouvoir obtenir une aide financière de Transports Canada. Une bonne nouvelle en ce sens inciterait les élus à se lancer dans le projet, a-t-il expliqué.

Les élus vont prendre les prochaines semaines pour évaluer leurs options. Ils souhaitent aussi obtenir des statistiques qui confirmeront combien de personnes empruntent le secteur de la voie ferrée quotidiennement.