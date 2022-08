Projet d’aménagement de corridors cyclopédestres au Parc Cartier

La Ville de Rivière-du-Loup a fait paraître un appel d’offres dans l’édition du 3 août du journal Info Dimanche pour la conception de plans et devis concernant l’aménagement de corridors cyclopédestres dans le Parc Cartier.

Selon la conseillère en communications à la Ville de Rivière-du-Loup, Karine Plourde, la préparation de ce projet s’effectue en amont de la construction de la future école primaire dans ce secteur.

La Ville souhaite mettre en place un circuit court, à la fois piétonnier et cyclable, afin de faciliter les déplacements des élèves et d'accroître leur sécurité. L’aménagement permettrait aussi d’améliorer la vie de quartier et l’accès la future école par un même chemin.

L’appel d’offres vise donc à obtenir des services professionnels pour la conception des meilleurs plan et tracés possibles pour les corridors cyclopédestres. Karine Plourde stipule qu’un tel aménagement est systématiquement envisagé lors de l’implantation d’une nouvelle école.

D’après la Ville, les familles risquent d’accueillir le projet avec enthousiasme puisqu’il priorise la sécurité de leurs enfants. À ce jour, il est encore trop tôt pour avoir des détails sur le budget du projet, ainsi que son échéancier puisqu’il est encore à un stade embryonnaire.

»À LIRE AUSSI: